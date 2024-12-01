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上半場海灌7球平英超紀錄！　兵工廠5比2擊敗西漢姆聯

▲兵工廠5比2擊敗西漢姆聯摘勝。（圖／路透）

▲兵工廠5比2擊敗西漢姆聯摘勝。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

英超前段班兵工廠今（1日）作客倫敦踢館聯盟中段班西漢姆聯，兩隊本場比賽7記進球全數來自上半場，追平英超史上上半場雙方合計進球數加總的最多紀錄；終場兵工廠5比2擊敗西漢姆聯，在英超排名第2，落後榜首利物浦6分積分。

客隊兵工廠在上半場火力全開，馬加良斯（Gabriel Magalhães）在第9分鐘以一記頭球進攻幫助球隊先馳得點，第26分鐘特羅薩德（Leandro Trossard）補射得分，兵工廠2比0擴大領先，緊接著厄德高（Martin Ødegaard）在一分鐘內罰入點球，而哈維茲（Kai Havertz）隨後的進球讓兵工廠將計分板上的比分改寫至4比0，部分主場西漢姆聯球迷提前離場。

但西漢姆聯立即作出回應，第38分鐘比薩卡（Aaron Wan-Bissaka）成功破門得分，埃默森（Emerson）在第40分鐘踢進一記高難度的任意球，西漢姆聯將分差追到2比4，讓主場球迷重燃逆轉希望。

無奈上半場補時階段第5分鐘，兵工廠再度獲得一個點球，這次由當家球星薩卡（Bukayo Saka）親自主罰，薩卡大力起腳將球踢進球門得分，西漢姆聯門將法比安斯基（Lukasz Fabianski）完全沒有防守機會，最終兵工廠就靠著這五球以5比2輕鬆拿下比賽，積分3分全拿的他們在英超排名第2，落後榜首利物浦6分積分。

「我更滿意的是前30分鐘的表現，而不是上半場最後15分鐘的表現，這是肯定的。」兵工廠主帥阿特塔（Mikel Arteta）賽後高興表示，「我們開局非常好，充滿正能量，精力充沛，質量也很高，當我們打進第四球後，我們立刻丟了一個不應該丟的球，還有一記難以置信的任意球，然後比賽就進入了白熱化，幸運的是我們打進第五球，並能夠在下半場控制住比賽。」

這是英超歷史上第4次在開場45分鐘內踢進7顆進球的比賽，上一次出現是在2012年12月，曼聯4比3戰勝雷丁的比賽中。

「我不知道這個紀錄，但它告訴你比賽有多瘋狂，兩隊在門前有多高效，那是30分鐘的精彩比賽，立刻可以看出我們的球隊有多麼渴望勝利，目的性、決心和我們表現出的質量。」阿特塔最後說道。

關鍵字： 足球英超兵工廠西漢姆聯

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