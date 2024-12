上半場海灌7球平英超紀錄！　兵工廠5比2擊敗西漢姆聯

▲兵工廠5比2擊敗西漢姆聯摘勝。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

英超前段班兵工廠今(1日)作客倫敦踢館聯盟中段班西漢姆聯,兩隊本場比賽7記進球全數來自上半場,追平英超史上上半場雙方合計進球數加總的最多紀錄;終場兵工廠5比2擊敗西漢姆聯,在英超排名第2,落後榜首利物浦6分積分。

客隊兵工廠在上半場火力全開,馬加良斯(Gabriel Magalhães)在第9分鐘以一記頭球進攻幫助球隊先馳得點,第26分鐘特羅薩德(Leandro Trossard)補射得分,兵工廠2比0擴大領先,緊接著厄德高(Martin Ødegaard)在一分鐘內罰入點球,而哈維茲(Kai Havertz)隨後的進球讓兵工廠將計分板上的比分改寫至4比0,部分主場西漢姆聯球迷提前離場。

Enjoy the highlights from our thrilling 5-2 victory over West Ham United pic.twitter.com/oKERUh5aen