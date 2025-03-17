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曾說「女人會影響我的球速」　孫易磊收林志玲簽名板雙眼冒愛心

▲▼林志玲。（圖／翻攝林志玲IG）

▲「第一名模」林志玲。（圖／翻攝林志玲IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

效力於北海道日本火腿鬥士隊的20歲旅日投手孫易磊，17日PO出「第一名模」林志玲贈送的親筆祝福簽名板，讓不少網友羨慕，並PO出孫易磊曾經說過的「女人會影響我的球速」大開玩笑。

孫易磊17日在社群PO出兩張林志玲的簽名板，並在文章上附註一個雙眼冒愛心的表情符號。該簽名板上寫著，「Dear易磊，愛、勇氣、自信！不屈不撓，不忘初心，易磊加油」，並在文末附上簽名。

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▲火腿鬥士投手孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

▲火腿鬥士投手孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

網友看完紛紛留言，「為什麼易磊可以」、「志玲會影響你的球速」、「直接160大爆發了」、「新賽季欸，我們會不會再給他壓力啊」、「羨慕啊」、「女人會影響球速，但姐姐不會，我懂了」、「磊又贏（第二次了，下次就是橋本環奈了）」。

也有人說，「林志玲真的是很美好的人，她都默默手寫卡片給我們的運動選手，之前也有寫卡片也奧運選手，但她一直都很低調❤️貼心人美心善」。

有網友PO出孫易磊曾經留言「女人會影響我的球速」的截圖說，「我開始確定這句的意思是女人會讓球速增加，老話一句，恨帥潮」。

據悉，林志玲去年曾幫北海道日本火腿鬥士隊開球，觀賽時更在場外開心地跳狐狸舞，被不少粉絲讚爆。

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關鍵字： 林志玲孫易磊簽名板北海道日本火腿鬥士隊社群PO出

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