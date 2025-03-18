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NBA灌籃王之子有望披中華隊戰袍！母親證實將申請台灣護照

記者游郁香／綜合報導

前NBA灌籃大賽冠軍、曾效力洛杉磯湖人的萊德（Isaiah Rider Jr.）之子小萊德（Isaiah Rider IV）未來有望代表中華男籃！知名籃球記者艾迪披露，小萊德的母親凡妮莎（Vanessa Rider）擁有一半台灣血統，且已明確表達希望小萊德未來能代表中華男籃在國際賽出戰，計畫在他16歲前替他申請我國護照。

這項消息源自於一則討論台美文化差異的社群貼文，當艾迪發現發文者Moon-Sun Wu的表姊凡妮莎，竟然是前NBA名將萊德的妻子，且他們的兒子正積極投入籃球訓練後，隨即與凡妮莎取得聯繫，並向她解釋FIBA的球員資格規定，提醒她必須在兒子16歲前申請台灣護照，否則將只能以歸化球員身份出戰國際賽。

▲▼NBA灌籃王、曾效力湖人的萊德之子擁有台灣血統，未來有望披中華隊戰袍。（圖／翻攝自Facebook／Eddie Tsai）

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▲NBA灌籃王、曾效力湖人的萊德之子擁有台灣血統，未來有望披中華隊戰袍。（圖／翻攝自Facebook／Eddie Tsai，下同）

凡妮莎對此表達高度興趣，並透露小萊德目前正在加州參加NIKE EYBL錦標賽，且已4度奪冠，成為該賽事唯一達成此成就的球員。她也對艾迪提到的賀博（Robert Hinton）成為首位獲麥當勞全美高中明星賽提名的台裔球員深受鼓舞，有信心未來小萊德也能邁向這項榮譽。

凡妮莎進一步分享，她在18歲時認識當時效力湖人的萊德，如今兩人育有15歲的小萊德與3歲的小小萊德。她表示，計畫在未來一年內替小萊德申請台灣護照，以確保他能順利加入中華男籃，並希望台灣球迷能多關注並支持他的籃球發展。

有趣的是，小萊德的生日與父親萊德同為3月12日，這一巧合也讓艾迪感嘆「Like father like son（有其父必有其子）！」

▲▼NBA灌籃王、曾效力湖人的萊德之子擁有台灣血統，未來有望披中華隊戰袍。（圖／翻攝自Facebook／Eddie Tsai）

萊德是1993年NBA首輪第5順位新秀，他當時被明尼蘇達灰狼選中，他最為人熟知的時刻，莫過於在1994年NBA灌籃大賽中，以「East Bay Funk Dunk」奪冠，成為灌籃大賽的傳奇之一。他曾效力於灰狼、波特蘭拓荒者、亞特蘭大老鷹、洛杉磯湖人與丹佛金塊，並在2001年隨湖人奪得NBA總冠軍。萊德以強勢單打與爆發力十足的灌籃聞名，在2001-02賽季後結束NBA生涯。

目前小萊德的IG帳號（isaiahrider.iv）已經吸引台灣球迷的關注，凡妮莎也希望未來能帶全家來台灣走走，讓孩子感受台灣的籃球氛圍。這位擁有1/4台灣血統的15歲潛力新星，未來是否能成為中華隊的一員，備受關注。

▲▼NBA灌籃王、曾效力湖人的萊德之子擁有台灣血統，未來有望披中華隊戰袍。（圖／翻攝自Facebook／Eddie Tsai）

關鍵字： NBAIsaiah Rider Jr.Isaiah Rider IV

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