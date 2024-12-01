曝對大谷翔平二刀流最大擔憂　日職傳奇曾建議他投10年再打10年

▲大谷翔平下季將重啟二刀流 。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍巨星大谷翔平下季將重啟「二刀流」，過去右手肘也曾動刀的日職傳奇投手、現任讀賣巨人二軍監督桑田真澄，今(1)日在節目上表示，對大谷延續「二刀流」生涯的最大擔憂是「過度勞累」，術後必須嚴格遵守投球間隔和投球數量限制，他還提到自己曾建議大谷先當10年投手，再當10年野手。

大谷翔平在今年世界大賽期間遭逢左肩半脫臼，傷到肩關節唇，不得不動刀治療，他的右手肘則進行過2次韌帶修復手術。曾是巨人傳奇王牌、現任二軍監督的桑田真澄，今日在TBS節目《星期天早晨》談到大谷，球員生涯也曾進行右手肘手術的他，以「過來人」的角度給出建議。

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「希望他能在手術後嚴格遵守投球間隔和投球數量限制。」桑田真澄還提到，他對大谷延續二刀流生涯的最大的擔憂是「過度勞累」，他曾建議大谷先投10年再打10年，「我建議他先當10年投手，拿下200勝，再當10年野手，敲出2000安和大約500支全壘打。」

▲大谷翔平。（圖／路透）

「這樣在20年的跨度內，他(大谷)可以取得輝煌的成績，我們都希望看到他能有20年的職業生涯。」桑田監督如此說道。

《日刊現代》日前曾指出，道奇隊最近網羅2屆塞揚強投史奈爾(Blake Snell)背後的原因之一，是他們無法讓大谷「全力」以為投手身份出賽，他回歸後投球數肯定會受限。

▲昔日巨人傳奇投手桑田真澄。（圖／記者黃克翔攝）

道奇總管高梅茲(Brandon Gomes)表示，大谷翔平左肩恢復狀況良好，打擊方面預計能趕上明年春訓，但明年3月能否在東京巨蛋的開幕系列賽登板，他的態度謹慎，「由於還有不確定因素，我們希望找到最佳的處理方法。」

日本媒體解讀，這意味著即使大谷翔平下季恢復「二刀流」，依然得以打者為主，「然而，既然已經決定以投手身份復出，像本季作為打者那樣自由地盜壘將不再可能，承擔投手角色也會減少他以打者身份出賽的機會。」