陳鏞基為潘傑楷「挺台灣」感到驕傲！12強中線都是金手套不用懷疑

▲陽耀勳、陳鏞基。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台東報導

過往中華隊球星陳鏞基與林智勝、胡金龍，這次一同觀看12強賽，見證台灣棒球史上最佳成績。陳鏞基他特別點出幕後功臣的貢獻。「他們做到以前沒做到的事，台灣棒球有這樣的成就，不只是球員，後勤默默付出的人貢獻很大，」陳鏞基更強調，「最主要是台灣球迷給的力量非常大。」

對於中華隊創下9人10轟的驚人火力，陳鏞基認為歸功於情蒐團隊的功勞，「針對對方投手策略有改變，把自己優點放大，針對熱區做攻擊，結果呈現出來就是大家看到的一樣。

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談到中線守備的表現，陳鏞基肯定江坤宇、岳東華、李凱威的實力，「有在看中職就知道是中職最頂尖的選手，只要有關心中職，不會有太大問題，這是他們的正常發揮，因為他們都是金手套等級的選手，不需要懷疑他們的實力。」

至於潘傑楷特別穿「Team Taiwan」的帽T出席記者會，他直言是來自陳鏞基之前2006年經典賽，英雄訪問時，翻譯翻成「台北隊」，但陳鏞基修正為「我代表台灣隊」，受到不少台灣球迷讚賞。

因此在這次12強賽有此計畫。陳鏞基表示：「我只是當時聽到想到覺得怪怪的，沒有太多想法，回想那時是他講的時候，讓我覺得怪怪的。」至於潘傑楷展現自己的身份認為，陳鏞基說，「他自己身為台灣隊的球員，他應該為他感到驕傲，我們也為他們驕傲。」