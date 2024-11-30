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林家正傷勢曝光！「需休養一段時間」　明年球季不受影響

林家正傷勢曝光「需休養一段時間」　明年球季不受影響

圖、文／鏡週刊

在世界棒球12強賽中嶄露頭角的「心靈捕手」林家正，因在台日冠軍賽打擊時被球擊中右手指關節，需休養一段時間。雖然傷勢讓粉絲心疼，但好消息是傷勢並不會影響明年的球季。

林家正於12強賽表現出色，擔任捕手的他不僅以精準配球穩住投手群，更在場上提供心理支持，成為隊伍的重要支柱。在台日冠軍賽中，他突破僵局敲出陽春全壘打，帶動全隊士氣，隨後陳傑憲再補上一支3分全壘打，助中華隊以4：0完封日本，拿下世界冠軍。然而，林家正卻因在第8局揮棒時遭球擊中手指，痛苦退場，回到休息室後因自責而落淚，令球迷感到不捨。

返台後，林家正接受醫療團隊評估，目前已在高雄長庚醫院和新光醫院進行檢查與治療。骨科專家表示，林家正的手指因球速與揮棒衝擊力道，導致嚴重挫傷，治療後已佩戴支架保護受傷部位。臉書粉專「Be Heroes」分享了他在診間就診的照片，並透露他需要休息一段時間，但預計不會影響明年的比賽和訓練。

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林家正透過社群媒體分享近況，感謝第一時間協助的醫療團隊，以及外界的關心與支持。粉絲們紛紛留言為他加油：「謝謝家正為國家隊的付出，早日康復」、「身體健康是奮鬥的基礎，期待明年繼續看到你的精彩表現」。許多人更期盼他未來能進軍美國大聯盟，繼續為台灣爭光。

林家正表示，未來將以健康為首要目標，持續調整狀態，盼在來年球季繼續為國家與團隊貢獻力量。


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關鍵字： 棒球林家正12強賽受傷心靈捕手

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