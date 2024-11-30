灰狼蟻人大爆粗口　怒批隊友軟弱、像一群小孩！

▲▼灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰狼「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）以狂妄的性格聞名，他從不害怕表達自己的想法。28日灰狼隊以104比115敗給國王隊，賽後，艾德華茲以充滿粗話的直白評論談論球隊最近的掙扎。

「我覺得我們（灰狼隊）很軟。」，艾德華茲說道，「不是指其他球隊，而是我們，我們很軟，我們無法互相溝通，就像一群小孩在打球，每個人、一整隊，大家都是，就是無法互相溝通，我們必須解決這個問題，不能再這樣下去了。」

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灰狼隊去年打到西區總冠軍賽，休賽季時，他們交易唐斯（Karl-Anthony Towns）換來藍道（Julius Randle）與迪文琴佐（Donte DiVincenzo），在陣容大幅變動後，目前顯然有些不協調，現在正遭遇4連敗，且最近9場輸了7場。

艾德華茲指出隊友在需要溝通時，都不講話，反倒是無關緊要時，才會開口說話，「今晚我們看起來像個『順風球隊』，我們落後時，沒人想說話；我們領先時，每個人都在歡呼、很興奮，我們再次落後時，又沒人說話了，這就是『順風球隊』的定義，包括我自己在內，今晚我們整隊都是這樣。」

「現在每個人都有不同的目標，我認為這是我們輸球的主要原因之一。」，艾德華茲全場24投9中得到29分，賽後除了批評隊友外，還多次在暫停時與藍道、戈貝爾（Rudy Gobert）等人激烈交流。

艾德華茲表示，戰績不好並不僅是新來球員的問題，「我指的是整支球隊，所有15個人，我們都在封閉自己，彼此越來越疏遠，這很明顯。我能看到，隊友能看到，教練們也能看到。」

球迷也受不了灰狼隊的低迷現況，他們在今天比賽中多次表達不滿，艾德華茲說道，「球迷在嘘我們，這種事太瘋狂了，我們在主場被嘘，這太不尊重人了，真是瘋了。」