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「10點後就停了呢」日媒讚台灣球迷守規矩！還有天才招數

記者王真魚／綜合報導

台灣在「WBSC世界12強賽」以4:0完封日本隊奪冠，不只球員表現出色，台灣球迷的應援禮儀也獲得日本媒體高度讚賞。根據日媒報導，台灣啦啦隊不僅嚴格遵守晚間10點後禁用樂器的規定，還用創意的方式繼續為球隊加油。

根據報導，23日台日之戰第7局下半，當比賽進行到江坤宇打席時，時間正好超過晚上10點，台灣啦啦隊立即停止使用喇叭和鼓聲，改以拍手和吶喊聲替代。這樣的應援方式立即獲得日本球迷在X平台（前推特）上的讚賞。

日本球迷紛紛留言：「台灣應援團完美地在10點前停用樂器，改為純人聲應援，帶領得很出色」、「10點過後台灣應援團也停止使用樂器了」、「台灣也遵守不使用樂器的規定，都有遵守禮儀呢」。

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更有台灣球迷在Instagram分享，他們改用寶特瓶互相敲擊來製造節奏繼續應援的創意，這樣的做法在X平台上廣受好評，網友紛紛留言「太感動了」、「有趣又天才的做法」。

另外，21日台灣對委內瑞拉的比賽中，許多日本球迷也加入台灣球迷一起應援。有台灣球迷表示，「後面很多日本人也加入我們一起應援，那種感覺真的很棒。」充分展現了兩國球迷的友好互動。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，東京巨蛋湧入眾多台灣球迷為中華隊加油。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，東京巨蛋湧入眾多台灣球迷為中華隊加油。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 台灣啦啦隊球迷世界12強賽應援

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