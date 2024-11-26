古林睿煬加盟日本火腿身價飆升3.2倍！3年合約總值破5千萬

▲古林睿煬加盟火腿記者會。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／台北報導

效力於台灣統一7-ELEVEn獅的24歲投手古林睿煬，正式加盟北海道日本火腿鬥士隊，今天舉行入團記者會。日媒指出，他與球隊簽下3年合約，首年年薪6000萬日圓。據悉3年年薪是170萬美元，相當於5482萬台幣。

火腿在今日記者會並未透露合約細節。不過據了解合約是3+1，第4年為雙方選擇權。 根據日媒披露，古林睿煬明年年薪是6000萬日圓（約新台幣1267萬元）；據悉，屆時是以美金計算，約40萬美金左右，3年不含激勵獎金總值達170萬美元。

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值得一提的是，古林睿煬今年在統一獅月薪是33萬，年薪合計396萬。如今加碼火腿，第一年年薪就達1267萬，身價飆升3.2倍。 出席記者會的火腿隊首席CBO栗山英樹表示，球隊在尋找「具有世界級實力的投手」過程中，注意到古林這位台灣投手的潛力。

他表示，「我相信古林能幫助球隊在下季奪冠。在當今棒球環境下，投手的球速越來越重要，而古林正符合這樣的趨勢。我們希望與具備登上世界之巔潛力的選手合作，讓台灣的球迷感到驕傲。我們會全力協助他成為一名世界頂尖的投手。」 古林以最快157公里的速球著稱。

他在記者會上提到，「希望到日本挑戰，展現台灣球員的實力，也期待藉此證明了台灣具備培養優秀選手的能力。透過這次挑戰成為台灣後輩球員的參考。」