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「金孫」古林旅日不捨　阿嬤穿火腿100號曝祖孫日常：叫他歐里桑

記者楊舒帆／台北報導

日本火腿26日舉辦古林睿煬加盟記者會，現場準備古林睿煬的台式美食，希望打造成到古林睿煬家作客的氛圍，開場時，古林睿煬與穿著火腿背號100號球衣的阿嬤林陳麗珠一起進場，阿嬤解釋，「100號」是讓她「呷到100歲（台語）」的意思。

▲▼古林睿煬牽著阿嬤進場。（圖／統一獅提供）

▲▼古林睿煬牽著阿嬤進場。（圖／統一獅提供）

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▲▼古林睿煬牽著阿嬤進場。（圖／統一獅提供）

阿嬤坦言，對於孫子要離鄉背井，多少有些不捨與擔心，特別是語言不通可能會不方便。不過她笑著分享，與古林睿煬的相處模式其實很自在：「他在家裡不會特別把我當阿嬤，直接叫我名字。他說這樣比較親切，比較像兄弟、好朋友。雖然他擔心這樣不禮貌，但我說沒關係，比較自然一點。他常常到家門口就叫我名字，我就回他『阿哩桑，你回來了』。」

為了參加今天的記者會，阿嬤特地搭乘11點的高鐵北上。談到即將遠赴日本的孫子，她說：「會捨不得，但也要放他走。他很年輕，不能綁住他，哪裡比較好就去，繼續往上爬。」她也表示不會太過擔心，「家裡有哥哥照顧我，他老婆也會去照顧他，他的老婆也很貼心。」

當被問到是否有準備平安符給古林時，阿嬤表示：「他自己也會去求一些、拜神明。」她提到古林很孝順，常叮嚀她：「要我自己把身體顧好，該運動就運動、該吃就吃、該玩就玩。」

阿嬤也透露，未來很想去北海道看古林比賽，「不過要去的時候也需要他哥哥帶。」這份對孫子的牽掛與支持，在言談中處處可見。

關鍵字： 古林睿煬火腿台式美食阿嬤加盟

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