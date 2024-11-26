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宇宙邦！3悍將12強發光　林華韋：為國爭光沒漏氣！

▲▼富邦悍將3球員出征12強奪冠。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將3球員出征12強奪冠。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽中華隊奪冠，陣中3名富邦悍將好手表現亮眼，領隊林華韋相當肯定他們的表現，也期待明年帶領球隊繼續努力。

金牌賽賽後頒獎典禮結束，選手繞場，富邦總經理陳昭如，跟大家一起喊「宇宙邦」，張奕老婆媽媽妹妹也都有現身觀戰，為張奕應援。

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看到悍將3名球員在12強發光發熱感到很開心，林華韋說：「可以為國爭光沒有漏氣。」他點出，「江國豪越來越好，可以看到進步。」江國豪本屆對日本5.1局無失分獲得「抗日殊勳」稱號，本屆合計6.1局僅失1分。

張奕累計3勝、8局無失分，兩屆12強都有亮眼表現。林華韋表示，張奕求勝心強不服輸，可以從表情看出，這次表現沒話說，兩好球後直球控制很好。至於他明年的定位會是先發或中繼，得看他個人想法及教練團整體投手規劃而定。

戴培峰雖非主戰捕手卻也表現得可圈可點，預賽對日本敲全壘打，金牌戰在林家正受傷後，與後援投手搭擋守住勝利。林華韋肯定他的守備能力，猜想教練團因另一位捕手林家正較為熟悉國外打者才讓他較多先發。林華韋說，戴培峰守備表現也很不錯，打擊表現更好，很期待這3名悍將可以在明年帶領球隊繼續努力爭取佳績。

關鍵字： 中華隊悍將12強賽林華韋球員

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