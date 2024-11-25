飛高高！陳柏清背著餅總狂奔畫面曝光　網笑：有夠可愛

▲陳柏清背林岳平小花絮。（圖／截自IG:p12.come_together）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽先發最多場的陳柏清是隱形功臣，投手教練林岳平終於在奪冠後開金口肯定他的貢獻。而一段陳柏清背著林岳平在球場奔跑的畫面受到熱議，也顯見這次教練團與球員零距離的互動。

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世界12強官方IG發布的小花絮中，陳柏清在左外野側背著林岳平轉圈圈，停下來後林岳平拍了一下肩膀，兩人隨即轉身擊掌和擁抱。網友紛紛留言：「把大餅放下來的時候：教練你的體驗卡到期囉！」、「柏清真的坦了 最大隱形功臣」、「被大家發現餅餅很好玩了！（物理展現）」、「柏清背著喜餅有夠可愛」、「是快樂餅和可愛柏清，背起來！飛高高！」

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍，左起高志綱、郭俊麟、林岳平。（圖／記者李毓康攝）

林岳平在12強期間完全不接受媒體訪問，直到奪冠才開口。談到陳柏清複賽連兩天先發的特殊情況，他說：「23日（複賽終戰）我們心態跟想法就是希望所有投手有出賽機會，先拉長戰局，希望能保留最佳狀態的投手在這一場。所有選手都知道，包括柏清，昨天上場雖然有點勉強也有點困難，也承受很大壓力。」

「我們感到不捨，但也沒辦法，必須要有人承擔一些比較難面對的局面。」林岳平坦言，「相信不管柏清、國豪還是俊麟昨天的表現，每個人都很重要，不是不好的，沒有所謂敗戰投手，都是冠軍的勝利投手。」

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍，左起高志綱、郭俊麟、林岳平。（圖／記者李毓康攝）