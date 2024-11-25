郭俊麟交棒：接下來是你們的金牌世代　高志綱笑稱未來換他當教練

▲世界12強棒球賽賽後頒獎典禮，左起林家正、郭俊麟、戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

郭俊麟經歷2010年U18、2014年U21到今年2024年12強冠軍，以替補身份進國家隊的他感觸特別深。身為陣中老大哥，他在金牌戰後發文告訴後輩：「接下來就是你們的金牌冠軍世代。」

郭俊麟此次出賽2場、累計6局，在奪冠後激動痛哭。他也感動地享受冠軍之夜，甚至在辜仲諒董事長宴請燒肉時開直播與球迷互動。

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「感謝所有教練選擇了我讓我參與這次國家隊，也謝謝學弟讓我可以有美好的夜晚，往後的台灣隊就靠你們這些小朋友了，接下來就是你們的金牌冠軍世代，也謝謝所有後勤人員，辛苦了。」郭俊麟早上在社群上感性發文，前隊友富藍戈回應道賀。

回憶10年前U21奪冠開啟不一樣的國家隊世代，這次12強賽有2019年U18冠軍成員林昱珉加入，郭俊麟也再次與U21冠軍隊友黃子鵬、陳傑憲並肩作戰，象徵中華隊傳承的特殊意義。

值得一提的是，在郭俊麟直播時，捕手教練高志綱對著他與陳冠宇說，「10年後要靠你們來當教練帶學弟。」當陳柏清同框時，郭俊麟也說，「未來要看他們。」

▲世界12強棒球賽冠軍戰，郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）