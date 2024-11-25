日本隊唯一1人等全場！清宮幸太郎向恩師高國輝道賀　日網友感動

▲世界12強棒球賽東京複賽，清宮幸太郎。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽金牌戰結束後，日本隊清宮幸太郎特地等到頒獎典禮結束，才向台灣隊教練高國輝握手道賀，這暖心舉動在日本社群媒體引發討論。

在台灣職棒曾三度榮獲全壘打王的高國輝，去年擔任日本火腿秋訓教練時曾指導過清宮。這次12強賽，清宮出賽4場，15打數3安打，打擊率2成，貢獻2分打點，雖然沒有開轟，決賽也未上場，表現未如預期，但他仍堅持等到最後向恩師致意。

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高國輝去年赴日職火腿隊參與秋訓時，對清宮幸太郎的打擊指導讓他獲益良多。其實日本隊來台時，清宮幸太郎就曾主動來找高國輝，高國輝當時忙於中華隊的賽前訓練沒有多聊，不過高國輝等到清宮訓練的空檔親自去聊上兩句，還請剛好路過的陳冠宇協助翻譯，高國輝笑說：「沒有指導啦，就是聊一下天，打屁。」清宮幸太郎在冠軍賽後不忘感謝這份情誼。

日本網友紛紛讚賞清宮的表現：「原來是因為和台灣教練高國輝有淵源才特地等待，重視這樣的連結真的很棒」、「就是喜歡清宮這樣的地方」、「清宮真的太懂事了」、「看到這一幕就知道清宮未來一定會更進步」、「清宮的人格是真的」。