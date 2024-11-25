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日本隊國際賽時隔5793天被完封　日媒痛批：被台灣屈辱完封

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊落居亞軍，球員神情落寞。（圖／記者李毓康攝）

▲日本隊落居亞軍，球員神情落寞。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

世界12強棒球賽台灣隊24日以4比0完封日本奪冠。這讓日本在國際主要賽事的連勝紀錄止步在27場，在主要國際賽相隔1839天敗北，被完封則是自2009年第2屆世界棒球經典賽（WBC）小組賽對戰韓國隊以來，時隔5793天。日本媒體標題紛紛冠上「恥辱」等字眼。

日本隊先發投手戶鄉翔征在5局上0比0局面下被台灣隊突破防線，先是被林家正擊出陽春全壘打，接著在1出局、一、二壘有人的情況下，再被陳傑憲擊出致命的3分全壘打，在東京巨蛋全場台灣球迷的歡呼下，日本隊陷入苦戰。

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▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊落居亞軍，球員神情落寞，前排中為戶郷翔征(20號)。（圖／記者李毓康攝）

▲日本隊球員神情落寞，前排中為20號戶郷翔征。（圖／記者李毓康攝）

日本的打線也被台灣隊投手林昱珉壓制，他主投4局僅被敲出一支內野安打。5局上比分被改寫之後，日本接連錯失良機。9局下開始進攻前，日本隊監督井端弘和雖然召集球員喊話，但未能激起球隊反擊的士氣。

在這次12強賽中，日本隊曾2次擊敗台灣隊，卻在第3戰慘遭失利，也是日本在2019年11月12日、第2屆12強賽複賽對陣美國以來，時隔1839天的首次敗北，完封更是時隔5793天。

日本媒體紛紛稱「日本被台灣屈辱完封，痛失大會連霸」、「時隔5793天的屈辱」、「日本武士隊打線沈默」等。

▼大會MVP陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，大會MVP陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 世界12強棒球賽12強

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