投手超強宰制12強！笑嘻嘻的林岳平終於受訪解密：這有點玄...

記者王真魚／日本東京報導

台灣隊4比0完封日本，打斷了對手27連勝神話，首次奪得世界冠軍。對於投手在12強防禦率各隊最低，完美封鎖打線，投手教練林岳平在一整個系列賽結束後，終於出面受訪，揭開投手團隊背後的奇蹟，他也坦言，自己認為有一些「玄學」存在，才一直希望結束後訪問。

「一直不想接受訪問，是因為感覺我們投手在危機時刻，運氣都站在台灣隊這邊，希望把好運留到最後一刻。」林岳平在這次系列賽，每天都笑得好開心，談到今天這一戰，他說，最後一局雖然出現危機，但外野手陳傑憲等人接殺關鍵飛球，展現防守實力的同時也帶著些許運氣。

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談到投手調度策略，林岳平透露自己其實一開始就在教練團名單中，只是未對外公布。「龍貓（總教練曾豪駒）跟我之前有很多交流，我希望他把選手挑好，剩下就交給我和建民（王建民），想辦法組裝這個投手群。」

林岳平表示，與王建民密切合作，針對每位投手特色、優勢球種以及對方打線進行分析。「我們沒有很強大的單一先發，而是要靠團隊如何接力抓下27個出局數。從第一場到最後一場，這不是只有昱珉（林昱珉）或張奕的勝利，而是全體投手共同努力的成果。」

印象深刻？要說印象最深刻是莊昕諺，預賽對韓國那一場，第一顆的危機，領先狀態，上場看到他不安緊張，最後兩好三壞下三振、三振，讓我們看到第一步成功，這一步成功，每個人上場都相信自己，所以一直希望每個人不要有失敗。

他進一步指出，王建民在牛棚協助投手，也是投手調度明快原因之一，「 在關鍵時，在系列賽看到每個人成功，我們教練團看起來比較...我認為有點玄學啦，所以一直不敢去講出來，包括鬍子都不敢刮。」

印象最深刻的時刻，是預賽對韓國時莊昕諺的表現，「第一個危機時，他雖然不安緊張，但最後以三振、三振化解。這一步的成功，讓每個投手上場都更相信自己。」林岳平笑說，今天奪冠後，立刻刮掉，「我們第一了，就正式用好的一面來面對大家！」

對於昨日台日冠軍前哨戰的調度，林岳平解釋，「昨天我們就希望所有出賽過的投手能拉長戰局，保留最佳狀態的投手在這一場。包括柏清、國豪還是俊麟，每個人的付出都很重要，沒有所謂敗戰投手，都是冠軍的勝利投手。」

他也回顧去年帶隊經典賽失利的經驗，林岳平坦言，「那次任務失敗後我有很多省思，這次與龍貓（曾豪駒）、建仔（王建民）的合作更加完善，最終達到目標。」展望未來，他期許這批投手能延續佳績，「不是只有這一次，明年還有重要的經典賽資格賽，希望他們往後在國際賽都能有這樣的完美演出。」