運動雲

>

東蛋變台灣主場！中華隊與球迷一起高唱會歌　曾豪駒比臉頰愛心

記者游郁香／綜合報導

中華隊今(24)日在世界12強賽金牌戰以4比0擊敗衛冕軍日本隊，勇奪我國棒球史上首座世界冠軍，大批到東京巨蛋的台灣球迷狂喊「Team Taiwan」，整場賣力應援，把東蛋變成了主場，頒獎典禮時，台灣球員與球迷一起高唱中華奧會會旗歌，場面相當感人，總教練曾豪駒唱完後還比了臉頰愛心。

中華隊在本屆12強創造驚奇，開打前因徵召不順而不被看好，結果不僅以分組第2挺進最終4強，複賽更與衛冕軍日本武士攜手打進冠軍戰，今晚派出王牌林昱珉先發，他前4局完美壓制日本打線，中華隊打線則在第5局打破僵局，林家正、隊長陳傑憲接連開轟，尤其陳傑憲的3分砲重擊了日本。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝，下同）

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

中華隊最後就以4比0奪冠，迎來隊史首座世界冠軍，也終結日本自2019年12強賽至今，橫跨東京奧運、世界棒球經典賽和亞冠賽的27連勝紀錄，寫下台灣棒球榮耀歷史新頁。

頒獎典禮時，東京巨蛋的大螢幕上秀出「世界冠軍」的英文，中華奧會會旗歌響起，我國球員與大批到場力挺的台灣球迷一起高聲歌唱會歌，「Team Taiwan」的呼喊聲響徹東蛋，把日本隊的「家」變成了台灣主場，唱完會歌後，率隊創造歷史的總教練曾豪駒還俏皮比出臉頰愛心，全隊沉浸在奪冠的喜悅與感動中。

關鍵字： 12強棒球中華隊日本隊曾豪駒

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台灣棒球史上首座世界冠軍！4:0擊敗日本、中斷27連勝神話

台灣棒球史上首座世界冠軍！4:0擊敗日本、中斷27連勝神話

今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

中華隊4分領先太強大！　日本網友震驚轉念：台灣贏了也沒關係

中華隊4分領先太強大！　日本網友震驚轉念：台灣贏了也沒關係

12強賽台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

12強賽台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

「台灣投手」登熱搜！日網：林昱珉雙手刺青亞洲選手少見

「台灣投手」登熱搜！日網：林昱珉雙手刺青亞洲選手少見

台灣棒球新頁！奪首座世界冠軍　破紀錄總獎金逾3億入袋

台灣棒球新頁！奪首座世界冠軍　破紀錄總獎金逾3億入袋

震撼彈！　「三振王」郭俊麟驚吐：恐最後一次國家隊

震撼彈！　「三振王」郭俊麟驚吐：恐最後一次國家隊

大會開放奪冠噴香檳？台灣婉拒了　曾總：這裡是屬於日職場地

大會開放奪冠噴香檳？台灣婉拒了　曾總：這裡是屬於日職場地

台灣「保留王牌」策略引熱議 日本：他們真的想贏啊

台灣「保留王牌」策略引熱議 日本：他們真的想贏啊

日本隊無緣衛冕斷27連勝　井端監督：一切都是我的責任

日本隊無緣衛冕斷27連勝　井端監督：一切都是我的責任

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

台灣棒球史上首座世界冠軍！4:0擊敗日本、中斷27連勝神話

今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

中華隊4分領先太強大！　日本網友震驚轉念：台灣贏了也沒關係

12強賽台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

「台灣投手」登熱搜！日網：林昱珉雙手刺青亞洲選手少見

台灣棒球新頁！奪首座世界冠軍　破紀錄總獎金逾3億入袋

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣棒球史上首冠！4:0擊敗日本

2今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

3日本網友震驚轉念：台灣贏了也沒關係

4台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

5林昱珉刺青引日本關注！網友驚嘆：亞洲選手少見

最新新聞

1日媒又追問「換投風波」　曾總回應

2氣到戳裁判　火箭范弗利特慘遭驅逐

3郭俊麟冠軍收藏家！這次大爆哭

4賽前喊輸了改練投手！日本外野手「撤回宣言」

5陳傑憲MVP　美棒球名記者：他可以馬上打大聯盟

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

日媒3度追問「臨陣換先發」　曾豪駒：希望金牌戰更精彩

曾頌恩「每次都不覺得輸日本」江坤宇美技連日媒都關注

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

中華隊4比0完封日本　陳傑憲激動哭：我們真的做到了

台灣6比9不敵日本　明日冠軍戰再戰！盼止對戰9連敗

調皮黑柴國道2號狂奔　開心跟警察玩你追我跑

吳君如全身是哏！喊許光漢「老公」超爽　謝盈萱再唱「謝謝儂」劉冠廷猛得罪人XD

楊貴媚得金馬「差點謝壁虎跟蠑螈」　還想得金曲：我可以8蹲！

李泳知以為MAMA「塞獎給她」 得知「是粉絲投票」急道歉...安兪真嚇瘋

曾頌恩「每次都不覺得輸日本」江坤宇美技連日媒都關注
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366