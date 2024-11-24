東蛋變台灣主場！中華隊與球迷一起高唱會歌　曾豪駒比臉頰愛心

記者游郁香／綜合報導

中華隊今(24)日在世界12強賽金牌戰以4比0擊敗衛冕軍日本隊，勇奪我國棒球史上首座世界冠軍，大批到東京巨蛋的台灣球迷狂喊「Team Taiwan」，整場賣力應援，把東蛋變成了主場，頒獎典禮時，台灣球員與球迷一起高唱中華奧會會旗歌，場面相當感人，總教練曾豪駒唱完後還比了臉頰愛心。

中華隊在本屆12強創造驚奇，開打前因徵召不順而不被看好，結果不僅以分組第2挺進最終4強，複賽更與衛冕軍日本武士攜手打進冠軍戰，今晚派出王牌林昱珉先發，他前4局完美壓制日本打線，中華隊打線則在第5局打破僵局，林家正、隊長陳傑憲接連開轟，尤其陳傑憲的3分砲重擊了日本。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝，下同）

中華隊最後就以4比0奪冠，迎來隊史首座世界冠軍，也終結日本自2019年12強賽至今，橫跨東京奧運、世界棒球經典賽和亞冠賽的27連勝紀錄，寫下台灣棒球榮耀歷史新頁。

頒獎典禮時，東京巨蛋的大螢幕上秀出「世界冠軍」的英文，中華奧會會旗歌響起，我國球員與大批到場力挺的台灣球迷一起高聲歌唱會歌，「Team Taiwan」的呼喊聲響徹東蛋，把日本隊的「家」變成了台灣主場，唱完會歌後，率隊創造歷史的總教練曾豪駒還俏皮比出臉頰愛心，全隊沉浸在奪冠的喜悅與感動中。