超幼齒！12強參賽國「台灣平均最年輕」　中華隊換血進冠軍賽

▲中華隊選手平均年齡是12強「最幼齒」。（圖／記者李毓康攝）

記者黃君瀚／綜合報導

2024年世界棒球12強賽今（24）日進行獎牌戰，本屆賽會各國參賽選手普遍年輕化，平均年齡為25.8歲，較上屆低了不少。而台灣隊健兒更是參賽的12國家隊中「最幼齒」，平均僅24.5歲，和2019年的30.1歲相比可謂換血相當成功。

根據大會統計，本屆賽會參賽選手平均最年長前3名全是美洲國家，分別為美國隊27.5歲、波多黎各隊26.5歲、委內瑞拉隊26.3歲；平均最年輕3名全是亞洲國家，分別為中華隊24.5歲、韓國隊24.8歲、日本隊25.2歲。

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▲美國隊44歲資深左投希爾（Rich Hill）曾效力過芝加哥小熊、波士頓紅襪、洛杉磯道奇等13支大聯盟球隊。（圖／記者李毓康攝）

本屆最年長選手前3名分別是美國隊希爾（Rich Hill）44歲、古巴隊德斯帕涅（Alfredo Despaigne）38歲、澳洲隊肯內利（Tim Kennelly）37歲；最年輕選手前2名分別是古巴隊薩杜伊（Dario Sarduy）19歲、韓國隊金澤延19歲。

有趣的是，當希爾2005年成功升上大聯盟，替芝加哥小熊出賽時，薩杜伊和金澤延才剛出生。