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超幼齒！12強參賽國「台灣平均最年輕」　中華隊換血進冠軍賽

▲▼世界12強棒球賽，中華隊擊敗澳洲晉級四強，前進東京複賽。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊選手平均年齡是12強「最幼齒」。（圖／記者李毓康攝）

記者黃君瀚／綜合報導

2024年世界棒球12強賽今（24）日進行獎牌戰，本屆賽會各國參賽選手普遍年輕化，平均年齡為25.8歲，較上屆低了不少。而台灣隊健兒更是參賽的12國家隊中「最幼齒」，平均僅24.5歲，和2019年的30.1歲相比可謂換血相當成功。

根據大會統計，本屆賽會參賽選手平均最年長前3名全是美洲國家，分別為美國隊27.5歲、波多黎各隊26.5歲、委內瑞拉隊26.3歲；平均最年輕3名全是亞洲國家，分別為中華隊24.5歲、韓國隊24.8歲、日本隊25.2歲。

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▲▼世界12強棒球賽東京複賽，美國隊投手希爾（Rich Hill）。（圖／記者李毓康攝）

▲美國隊44歲資深左投希爾（Rich Hill）曾效力過芝加哥小熊、波士頓紅襪、洛杉磯道奇等13支大聯盟球隊。（圖／記者李毓康攝）

本屆最年長選手前3名分別是美國隊希爾（Rich Hill）44歲、古巴隊德斯帕涅（Alfredo Despaigne）38歲、澳洲隊肯內利（Tim Kennelly）37歲；最年輕選手前2名分別是古巴隊薩杜伊（Dario Sarduy）19歲、韓國隊金澤延19歲。

有趣的是，當希爾2005年成功升上大聯盟，替芝加哥小熊出賽時，薩杜伊和金澤延才剛出生。

2024年參賽隊伍 平均年齡 2019年參賽隊伍 平均年齡
USA 27.5歲 PUR 34.1歲
PUR 26.5歲 NED 33.3歲
VEN 26.3歲 AUS 33.2歲
NED 26.1歲 CUB 32.1歲
MEX 25.9歲 VEN 31.1歲
CUB 25.8歲 MEX 31.1歲
AUS 25.7歲 CAN 30.1歲
DOM 25.5歲 TPE 30.1歲
PAN 25.4歲 DOM 30.1歲
JPN 25.2歲 JPN 30.1歲
KOR 24.8歲 KOR 29.8歲
TPE 24.5歲 USA 28.8歲
關鍵字： 12強棒球

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