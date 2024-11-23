追平時以為涼了　張政禹看美委關鍵戰全隊兩度歡呼晉級

▲世界12強棒球賽東京複賽，張政禹。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／日本東京報導

台灣在美國擊敗委內瑞拉後，確定晉級12強冠軍戰，張政禹今日分享了當時全隊觀戰的趣事，包括陳傑憲「暴雷」帶動全隊提前慶祝，以及真的看到最後出局數時再度歡呼的有趣場景。

「前八局我是自己在看。」張政禹回憶道，當委內瑞拉追平時他原本想說「涼掉了」。直到9局上半美國打出超前全壘打，全隊才聚在一起準備慶祝。

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不過9局下半的兩次保送讓他緊張不已，「後面兩個保送我心想不會吧，要這麼硬！」正當全隊屏息以待時，陳傑憲突然衝進來大喊「贏了」，「我們就『蛤？』然後跟著他一起歡呼，等到真的看到接到最後一球，又再歡呼一次。」

張政禹在本屆賽事中常做出三角形手勢慶祝，事實上，這是德州撲克「全押」（All in）的意思，「我自己解讀是毫無保留、用盡全力贏下比賽。」

首度入選國手就有機會爭奪冠軍，張政禹相當感恩，「很開心教練團選我進來，自己也為台灣有點小小貢獻，感謝球迷跟教練團。」

展望接下來的賽事，他表示，「要一步步往前走，就像我講的，我們一直在創造新的歷史，最重要是明天比賽看能不能為台灣打出更好的成績。」他也坦言確定晉級後，今天打球的心情真的有差。