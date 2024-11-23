台灣選手緊盯美委大戰！晉級瞬間全隊沸騰　奪冠獎金上看2億

▲台灣選手緊盯美委戰 。（圖／球員提供）

記者王真魚／日本東京報導

美國以6比5驚險擊敗委內瑞拉，台灣確定晉級12強棒球賽冠軍戰，將與日本隊爭奪冠軍。台灣選手們在房間走道圍在一起看轉播，當美國抓下最後一出局時，爆出歡呼聲。台灣確定打進冠軍戰，獎金超過2億。

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世界棒壘球總會（WBSC）複賽方面，台灣確定晉級冠軍戰，不僅團體獎金豐厚，選手個人獎金也相當可觀。

根據WBSC賽事規定，團體獎金依名次頒發：冠軍150萬美元（約4888萬台幣）、亞軍75萬美元、季軍50萬美元、第4名35萬美元、第5名30萬美元、第6名25萬美元，而7至12名則可獲得18萬美元。此外，一般賽事每勝一場可獲1萬美元，超級循環賽更提高至每勝2萬美元獎金。

除了國際賽事獎金，棒協理事長辜仲諒也提供豐厚獎勵。預賽每勝一場便發放1000萬台幣，目前已確定發出4000萬獎金，若能奪冠將再加碼3000萬。體育署也支持中華隊，已頒發20萬元加菜金。若順利奪冠，團體獎金總計將超過1.2億台幣，平均每位選手可分得432萬台幣。

值得注意的是，中華隊選手還能獲得國光獎章獎助學金。由於12強賽屬一等二級賽事，個人獎金標準為：冠軍700萬元、亞軍500萬元、季軍300萬元。以28名球員計算，若奪冠將發出破2億台幣。

綜合計算，平均每位選手累計可獲得超過1100萬台幣獎金。即使獲得亞軍，選手平均也能領到700多萬台幣。