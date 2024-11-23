運動雲

>

台灣選手緊盯美委大戰！晉級瞬間全隊沸騰　奪冠獎金上看2億

▲▼ 台灣選手緊盯美委戰 。（圖／球員提供）

▲台灣選手緊盯美委戰 。（圖／球員提供）

記者王真魚／日本東京報導

美國以6比5驚險擊敗委內瑞拉，台灣確定晉級12強棒球賽冠軍戰，將與日本隊爭奪冠軍。台灣選手們在房間走道圍在一起看轉播，當美國抓下最後一出局時，爆出歡呼聲。台灣確定打進冠軍戰，獎金超過2億。

[廣告]請繼續往下閱讀...

世界棒壘球總會（WBSC）複賽方面，台灣確定晉級冠軍戰，不僅團體獎金豐厚，選手個人獎金也相當可觀。

根據WBSC賽事規定，團體獎金依名次頒發：冠軍150萬美元（約4888萬台幣）、亞軍75萬美元、季軍50萬美元、第4名35萬美元、第5名30萬美元、第6名25萬美元，而7至12名則可獲得18萬美元。此外，一般賽事每勝一場可獲1萬美元，超級循環賽更提高至每勝2萬美元獎金。

除了國際賽事獎金，棒協理事長辜仲諒也提供豐厚獎勵。預賽每勝一場便發放1000萬台幣，目前已確定發出4000萬獎金，若能奪冠將再加碼3000萬。體育署也支持中華隊，已頒發20萬元加菜金。若順利奪冠，團體獎金總計將超過1.2億台幣，平均每位選手可分得432萬台幣。

值得注意的是，中華隊選手還能獲得國光獎章獎助學金。由於12強賽屬一等二級賽事，個人獎金標準為：冠軍700萬元、亞軍500萬元、季軍300萬元。以28名球員計算，若奪冠將發出破2億台幣。

綜合計算，平均每位選手累計可獲得超過1100萬台幣獎金。即使獲得亞軍，選手平均也能領到700多萬台幣。

關鍵字： 棒球台灣冠軍獎金球隊12強

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／潘傑楷應援發威！美6比5險勝委　台、日攜手晉級冠軍戰

快訊／潘傑楷應援發威！美6比5險勝委　台、日攜手晉級冠軍戰

台灣確定晉級冠軍戰！睽違32年再戰世界棒球最高殿堂

台灣確定晉級冠軍戰！睽違32年再戰世界棒球最高殿堂

今晚台日大戰先發換人！又是陳柏清

今晚台日大戰先發換人！又是陳柏清

台灣三條路搶冠軍戰門票！明派林昱珉先發搶勝

台灣三條路搶冠軍戰門票！明派林昱珉先發搶勝

台灣今晚抗日拚晉級冠軍戰　三種劇本一次看

台灣今晚抗日拚晉級冠軍戰　三種劇本一次看

台灣選手緊盯美委大戰！晉級瞬間全隊沸騰　奪冠獎金上看2億

台灣選手緊盯美委大戰！晉級瞬間全隊沸騰　奪冠獎金上看2億

台灣大砲再度登上日媒！吉力吉撈鞏冠感謝正確發音

台灣大砲再度登上日媒！吉力吉撈鞏冠感謝正確發音

江坤宇轟3分清壘安打全場嗨爆　愛妻曬「驕傲視角」激動淚喊：你好棒

江坤宇轟3分清壘安打全場嗨爆　愛妻曬「驕傲視角」激動淚喊：你好棒

勝騎士來了！恭喜台灣晉級：他們打得很好　透露已與獅談約

勝騎士來了！恭喜台灣晉級：他們打得很好　透露已與獅談約

「謝謝美國！謝謝富藍戈！」美國戲劇性逆轉　台日爭金球迷同樂

「謝謝美國！謝謝富藍戈！」美國戲劇性逆轉　台日爭金球迷同樂

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

快訊／潘傑楷應援發威！美6比5險勝委　台、日攜手晉級冠軍戰

台灣確定晉級冠軍戰！睽違32年再戰世界棒球最高殿堂

今晚台日大戰先發換人！又是陳柏清

台灣三條路搶冠軍戰門票！明派林昱珉先發搶勝

台灣今晚抗日拚晉級冠軍戰　三種劇本一次看

台灣選手緊盯美委大戰！晉級瞬間全隊沸騰　奪冠獎金上看2億

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／台、日攜手晉級冠軍戰

2睽違32年再闖冠軍戰！台灣棒球寫新頁

3今晚台日大戰先發換人！

4台灣三條路搶冠軍戰門票！明派林昱珉先發搶勝

5台灣拚晉級冠軍戰　這樣贏最穩

最新新聞

1台日大戰先發出爐！陳傑憲休息

2中華當例子　鄧蒔陽：有機會英雄

3今晚台日大戰先發換人！

4U12亞洲少棒首戰　4局24比0扣倒泰國

5穀保6年後再奪鋁棒聯賽冠軍！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

峮峮大螢幕

12強台美大戰現場應援！他傻：日本人喊得比我還大聲

林家正微調打擊開心敲安！終結對美6連敗「屬於團隊的勝利」

美國教頭讚台灣投打表現　「我們第7局被攻陷了」

美國3大賽首度輸台灣！　大聯盟百大新秀：非常心痛

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

嘴角下垂60次↑！全場開1080p　觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366