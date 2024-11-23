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今晚台日大戰先發換人！又是陳柏清

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，陳柏清 。（圖／記者李毓康攝）

▲ 世界12強棒球賽，陳柏清。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

世界12強棒球賽傳來好消息！由於今日上午委內瑞拉不敵美國，台灣透過對戰優質率（TQB）比較，確定晉級冠軍戰。因為戰局已定，台灣決定將王牌林昱珉放到冠軍戰，今晚對日本之役，選擇其他投手先發應戰。不過大會規定，左投只能換左投，由陳柏清「中0日」打頭陣。預料郭俊麟後面接手。

陳柏清預賽對日本、複賽對美國先發兩場比賽，合計5.1局，被敲2安打，失3分，有6次保送，奪3次三振，挨1轟，防禦率3.38。預賽對日本投3.1局，被敲2安打，包含1轟，失3分，有2分責失；複賽對美國投2局，未被敲安打，奪2次三振，有3次保送，無失分。

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回顧近13年兩隊交手史，自2011年以來，台日交手達37次，日本以22勝的優異成績居於上風。本屆12強預賽，日本以3：1擊敗中華隊；回顧2019年12強賽，日本也曾以8：1大比分取勝。

不過今年在U-15世界盃棒球賽複賽中，台灣小將展現韌性，以6：5擊敗日本，雖然最終日本仍抱走冠軍，但這場勝利為台灣棒球注入強心針。日本則在成棒國際賽持續繳出強勢表現，目前已經26勝，今晚挑戰27連勝。

針對今天中華隊更換先發投手為陳柏清選手，中華隊表示今日下午總教練已先親自向大會與日本隊總教練提出預告先發調整為陳柏清。

中華隊表示，教練團因應不同的賽況，均有規劃不同的投手佈局，因此下午中華隊即立刻向大會通知調整事宜。 經大會討論後回覆表示必須與預告先發同為左投，因此中華隊也更換先發投手為陳柏清。

關鍵字： 棒球世界12強台灣日本先發打線

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