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美國44歲神奇老將明年還想投！希爾4局0失分封鎖日本監督也敬佩

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，美國隊投手希爾（Rich Hill）。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，美國隊投手希爾（Rich Hill）。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，美國隊投手希爾（Rich Hill）。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

第三屆世界12強賽超級循環賽21日在東京巨蛋舉行，日本以9比1擊敗美國。雖然小園海斗的兩支全壘打等長打攻勢為球隊贏得重要的首戰勝利，但真正引人注目的是美國隊的44歲資深左投希爾（Rich Hill），他對日本4局無失分的表現，獲得日本監督井端弘和讚賞，「他確實是位優秀的投手。」希爾也告訴正在東京巨蛋採訪的美國記者摩洛西（Jon Morosi），他2025年還想繼續延續生涯。

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日本隊先發投手高橋宏斗在首局連續三振三名打者，展現最佳狀態的同時，希爾也壓制了日本打線。他以側投之姿，並根據不同打者微調投球角度，讓打者難以掌握。

首局因美國隊隊友失誤而陷入一出局一、二壘的危機，但希爾用142公里的直球讓森下翔太擊出三壘飛球出局，接著讓栗原陵矢擊出一壘方向滾地球，成功化解得分危機。第二局他更是用變化球連續三振源田壯亮和佐野恵太，展現精湛的投球。

第三局希爾讓坂倉將吾、桑原將志連續吞下三振，完成三上三下的局面。第四局則是讓辰己涼介擊出二壘方向滾地球、森下擊出一壘方向飛球出局、栗原擊出二壘方向滾地球，穩穩地壓制打線。他最終投了4局，僅被擊出1支安打，無失分且奪5次三振後退場。

在日本先發投手高橋宏斗以超越150公里的快速球和變化球的落差來壓制打者的同時，希爾則是有效運用緩慢的曲球，展現以打擊誘導取勝的投球風格。兩人年齡差距懸殊，希爾的年紀正好是高橋的兩倍，形成強烈對比。

希爾曾效力過芝加哥小熊、波士頓紅襪、洛杉磯道奇等13支大聯盟球隊，是目前大聯盟最年長的投手。日本隊監督井端弘和在賽後記者會表示：「雖然他沒有快速球，但球的掌控性很好，能投出具威脅性的好球帶邊緣球。我們的打者無法適應他那落差大的曲球。他確實是位優秀的投手。」對希爾展現出其豐富經驗的投球表現，井端教練顯得相當佩服。

雖然在希爾退場後，美國隊後續投手崩盤而導致大量失分，但如果兩隊都能晉級決賽再度交手，這位資深左投可能會再度登板，值得持續關注。

關鍵字： 世界12強賽日本美國超級循環賽資深投手

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