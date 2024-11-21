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河村勇輝砍15分16助攻被召回NBA　扶攝影師再為隊友喝采超暖

記者游郁香／綜合報導

172公分的日本第一控河村勇輝今(21)日在G聯盟出賽，先發上陣31分鐘攻下15分、16助攻的雙十數據，幫助曼菲斯疾行以123比118取勝。他首節有1個超暖的舉動，跑到場邊扶起被撞倒的攝影師，輕拍對方手臂以示關心，再為獲得罰球的隊友喝彩，球迷大讚他好紳士，「這就是大家都喜歡他的理由。」

河村勇輝今日代表灰熊所屬的G聯盟隊伍曼菲斯疾行出賽，首節就狂送7助攻，串聯起團隊的攻勢，全隊似乎有了「應該把球交給河村」的共識。身高僅172公分的河村此役還與奧西歐拉魔術陣中的2屆灌籃王麥克朗(Mac McClung)對位，對方身體素質極佳，但河村並未落入劣勢，在應對擋拆時腳步靈活，沒讓對手創造「錯位」機會，通過積極防守成功限制對手。

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▲▼日本第一控河村勇輝。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本第一控河村勇輝。（圖／達志影像／美聯社，下同）

首節還剩3分14秒時，河村勇輝還有一個暖心舉動，當時他的隊友快攻上籃，魔術斯洛森(Jalen Slawson)從後方趕來試圖封阻，因為動作過大撞上場邊的攝影師，比賽因犯規而暫停，此時河村跑到場邊扶起攝影師，輕拍對方的手臂以示關心，再為獲得罰球的隊友喝彩。

球迷看到後紛紛大讚，「太紳士了」、「再加一次助攻」、「這就是大家都喜歡他的理由」、「他做人滿分」、「明明不是他撞倒的」、「這讓他的好感度又暴增了」。

▲▼日本第一控河村勇輝。（圖／達志影像／美聯社）

▲河村勇輝被召回NBA，但對七六人一役並未上場。（圖／達志影像／美聯社）

河村勇輝這一戰攻下15分、16助攻，締造個人赴美挑戰NBA以來首個雙十數據，單場還砍進3顆三分球，幫助曼菲斯疾行以123比118取勝，不到12個小時後，他就被召回NBA，進入灰熊對七六人的名單，可惜他並沒有得到上場機會，灰熊最終以117比111獲勝。

關鍵字： NBA灰熊河村勇輝日本

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