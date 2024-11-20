江坤宇首闖東蛋驚呼：像打電動　李凱威期待成另類主場

▲江坤宇。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

12強中華隊今日首次在東京巨蛋進行練習，超過一半選手是首次在這座球場比賽。游擊手江坤宇興奮地表示：「很像在打電動！」李凱威則表示，草皮是比較硬，有點類似天母球場，期待成為另類主場。」

江坤宇注意到場地特性，「練習時有特別熟悉草皮，感覺比較硬，沒有吃球的狀況，需要適應這樣的彈跳。」對於球場環境，他讚嘆道：「巨蛋視野很大，觀眾席比較近，還有環形的大螢幕超帥，雖然還沒亮起來。」

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李凱威雖然在就讀文化大學時曾到訪過東京巨蛋，但這次感受大不相同，「跟上次來得不太一樣，空間感覺變大。」談到場地硬度，他表示，「跟天母差不多，確實比較硬。」對於是否能成為另類主場，他笑著說，「希望可以，其實一進來整個環境就讓人感覺很舒服。」

外野手陳晨威則有不同的觀察，「和想像中不太一樣，原本以為會很大，實際上比台北大巨蛋還小，不過屋頂比較高。」當被問到來東京巨蛋是否是夢想時，他展現強烈求勝企圖心：「這不是我夢想，我的夢想是拿下台灣冠軍！」



陳晨威還透露了與隊友陳傑憲討論的心得，「白天比賽時屋頂會更亮一點，球比較容易吃球。日本選手可能已經習慣了，這是我們需要去適應的部分。」