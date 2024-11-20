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東蛋場地適應是關鍵　台灣對「雙戈」有備而來

▲▼ 陳傑憲、曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）

▲陳傑憲、曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／日本東京報導

12強中華隊明天首戰委內瑞拉，對方可能派出「雙戈」羅戈以及富藍戈。總教練曾豪駒期待選手突破對手盲點，取得好成績。

今日在東京巨蛋賽前記者會上，曾豪駒分享球隊晉級複賽後的備戰心得。他以日語開場，和在場媒體以日文打招呼，隨後以中文說道，「能夠踏進東京巨蛋是非常幸福又有意義的。」並強調球隊擁有優秀的教練團隊和球員，大家齊心協力為爭取好成績而努力。

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針對東京巨蛋的場地特性，曾豪駒特別提到，和台北大巨蛋相比，兩邊草皮硬度不同，這會影響比賽中的彈跳，需要調整節奏。」他指出，約有一半的台灣選手較少在東京巨蛋比賽經驗，「整個視覺、場地的彈跳感覺都不太相同，這必須要在這段時間積極適應。」

對於委內瑞拉王牌投手勝騎士因簽證問題返回處理，曾豪駒透露，剛剛透過新聞才得知此事，「這種短期賽事存在許多不確定因素，我們會做好各種準備，無論對方派出誰先發，球隊都會以最佳狀態應戰。」

至於委內瑞拉可能派出富邦悍將「雙戈」－羅戈與傑戈登板，曾豪駒顯得信心十足，「他們都是我們熟悉的對手，我們會在臨場上掌握狀況，找出突破點。相信選手們都會做好準備來面對他們。」

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