強森飆34分、西蒙斯本季首次得分上雙　籃網勝黃蜂中止3連敗

▲西蒙斯（Ben Simmons）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

布魯克林籃網今（20日）主場交手夏洛特黃蜂，籃網靠著強森（Cam Johnson）攻下34分，施洛德（Dennis Schroder）挹注14分外加12次助攻的好表現下，在比賽最後擺脫黃蜂糾纏，終場就以116比115收下勝利，中止近期三連敗。

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首節黃蜂來勢洶洶，布里吉斯（Miles Bridges）連奪5分助隊打出8比2開局，隨後射手米勒（Brandon Miller）補上兩記外線，黃蜂17比5擴大優勢。暫停過後籃網僅靠威廉斯（Ziaire Williams）和強森內外搭配苦苦追分，第一節結束黃蜂37比23拉開14分領先。

次節籃網力圖逆轉，史密斯（Dorian Finney-Smith）與強森不斷在外線挹注火力，板凳殺出的威爾森（Jalen Wilson）也有8分進帳，幫助籃網半場打完將比分追至54比59，個位數差距。

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易籃後籃網在第三節大有斬獲，威爾森開局飆進外線後，籃網60比59取得本戰首次領先，同時西蒙斯和施洛德也頻頻送出助攻串連球隊攻勢，籃網一度取得74比63雙位數領先，黃蜂則憑藉曼恩（Tre Mann）和布里吉斯的及時覺醒有效止血，三節打完黃蜂87比85反超。

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決勝節雙方你來我往、互有來回，倒數兩分鐘，籃網111比108三分領先，黃蜂兩罰中一後，籃網沃特福德（Trendon Watford）上演關鍵三分打，他在比賽最後兩分鐘內包辦全隊所有的7分，終場籃網就以116比115收下勝利，中止近期三連敗。

本戰強森攻下34分，施洛德貢獻14分外加12助攻，威爾森17分，史密斯添上15分，沃特福德板凳殺出也有10分表現，主將西蒙斯今天7投5中得到10分、8籃板5助攻以及3抄截，個人本季首次得分上雙，也是自今年2月10日對陣聖安東尼奧馬刺以來的第一次。

黃蜂方面，鮑爾（LaMelo Ball）12分，米勒投進5記外線砍下全隊最高的29分，布里吉斯則挹注21分。