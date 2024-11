強森飆34分、西蒙斯本季首次得分上雙　籃網勝黃蜂中止3連敗

▲西蒙斯(Ben Simmons)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

布魯克林籃網今(20日)主場交手夏洛特黃蜂,籃網靠著強森(Cam Johnson)攻下34分,施洛德(Dennis Schroder)挹注14分外加12次助攻的好表現下,在比賽最後擺脫黃蜂糾纏,終場就以116比115收下勝利,中止近期三連敗。

