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江坤宇曝傷勢樂觀　闖進東京複賽直呼沒想過：大家做到了！

▲12強中華隊前進東京，江坤宇行前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強中華隊前進東京，江坤宇行前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

中華隊今日啟程前往東京備戰12強複賽。確定晉級的喜悅還未退去，游擊手「小可愛」江坤宇雖在比賽中被觸身球擊中右手上臂，仍堅定展現出征決心，「大家都做到了，一開始真的不敢想像能前進東京。」

江坤宇表示，球隊是抱持著一場一場來的心態，「大家當然都很想去東京，我覺得每一場比賽，大家都做到了。」回想從經典賽到現在的歷程，他感性表示，「那時候經典賽也是很有機會，贏最後一場就能去日本。這一次我們真的做到了，彌補了上次的遺憾，真的大家都很棒。」

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談到與日本隊交手的經驗，江坤宇直言，「那場蠻興奮的，因為看到日本選手，以前都是在打電動才會遇到，能在場上跟他們同場較勁，真的很開心。」自己在守備上也罕見瑕疵，他特別感謝搭檔李凱威的防守補位，「他就是有讓人放心的地方，那一球的補救真的蠻重要的。」

「黃金二游」搭檔李凱威也提到，雖然兩人來自不同母隊，但實戰默契相當好，「賽前原本擔心說磨合問題，但是比賽下去感覺還不錯。只要是打在我右半邊的球，就會很放心交給阿坤。」

江坤宇則讚許李凱威，「他守備真的很厲害」，兩人場上都相當沈穩。年紀較長的李凱威笑說：「會試著跟他多聊天，也

可能是因為我緊張想要找人講話。尤其對韓國時真的很緊張，透過跟他閒聊緩解一下緊張感。」

對於右手傷勢，江坤宇今天透露好消息：「還OK！」展現出複賽階段全力以赴的決心。
 

關鍵字： 中華隊東京12強複賽江坤宇李凱威守備

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