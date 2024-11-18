從「相忍為國」到「一起去東京」　球員工會：團結造就Team Taiwan

▲世界12強棒球賽，中華隊擊敗澳洲晉級四強，前進東京複賽。（圖／記者李毓康攝，下同）

體育中心／綜合報導

世界12強棒球賽台灣打進最後4強，成就32年來國際賽最好成績，中華職棒球員工會在臉書發文，認為「不僅僅是一次比賽的成果，更是台灣棒球歷經多年努力的縮影。」

台灣晉級12強複賽4強，球員工會今天在臉書表示，「中華隊確定以分組第二之姿闖入本屆四強超級循環賽；從不被看好到逆勢晉級，台灣不僅寫下歷史，更讓人熱血沸騰。職棒工會想跟大家分享的是，在這熱血的故事背後，這支隊伍所投射出的，不僅僅是一次比賽的成果，更是台灣棒球歷經多年努力的縮影。」

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球員工會分析，「球迷的支持，是棒球前進的最大動力」、「團體協約：讓「無後顧之憂」不再只是期待，而是在披上國家隊戰袍後的真正安心」、「傳承的力量：一代代棒球人的堅持」，這3點主因讓台灣棒球有了這次好成績。

職棒工會想跟大家分享，「從『相忍為國』到『就一起去東京』，現在這一切看起來的理所當然，正是這十數年來一批批的選手們挺身而出，為後進所累積起來的，從2013年埋下種子，到今天看見發芽，我們的故事告訴所有人：運動員的價值，需要每一個人的理解與支持。」

「這屆12強賽，從電視機前到台北大巨蛋內外，因為有了大家的熱情和投入，讓場上的選手和場下的觀眾，展現了真正團結的『 Team Taiwan』 」。工會表示，「我們相信，台灣棒球的未來還有更多的可能性，而這一切，不只需要選手的努力，更需要大家的陪伴與對制度倡議的支持。」