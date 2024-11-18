運動雲

>

從「相忍為國」到「一起去東京」　球員工會：團結造就Team Taiwan

▲▼世界12強棒球賽，中華隊擊敗澳洲晉級四強，前進東京複賽。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽，中華隊擊敗澳洲晉級四強，前進東京複賽。（圖／記者李毓康攝，下同）

體育中心／綜合報導

世界12強棒球賽台灣打進最後4強，成就32年來國際賽最好成績，中華職棒球員工會在臉書發文，認為「不僅僅是一次比賽的成果，更是台灣棒球歷經多年努力的縮影。」

台灣晉級12強複賽4強，球員工會今天在臉書表示，「中華隊確定以分組第二之姿闖入本屆四強超級循環賽；從不被看好到逆勢晉級，台灣不僅寫下歷史，更讓人熱血沸騰。職棒工會想跟大家分享的是，在這熱血的故事背後，這支隊伍所投射出的，不僅僅是一次比賽的成果，更是台灣棒球歷經多年努力的縮影。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

球員工會分析，「球迷的支持，是棒球前進的最大動力」、「團體協約：讓「無後顧之憂」不再只是期待，而是在披上國家隊戰袍後的真正安心」、「傳承的力量：一代代棒球人的堅持」，這3點主因讓台灣棒球有了這次好成績。

▲▼世界12強棒球賽，中華隊擊敗澳洲晉級四強，前進東京複賽。（圖／記者李毓康攝）

職棒工會想跟大家分享，「從『相忍為國』到『就一起去東京』，現在這一切看起來的理所當然，正是這十數年來一批批的選手們挺身而出，為後進所累積起來的，從2013年埋下種子，到今天看見發芽，我們的故事告訴所有人：運動員的價值，需要每一個人的理解與支持。」

「這屆12強賽，從電視機前到台北大巨蛋內外，因為有了大家的熱情和投入，讓場上的選手和場下的觀眾，展現了真正團結的『 Team Taiwan』 」。工會表示，「我們相信，台灣棒球的未來還有更多的可能性，而這一切，不只需要選手的努力，更需要大家的陪伴與對制度倡議的支持。」

關鍵字： 12強世界12強棒球賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

韓媒標題「棒球恥辱日」評韓國淘汰　繼2023WBC後又一災難

韓媒標題「棒球恥辱日」評韓國淘汰　繼2023WBC後又一災難

快訊／中華隊戰古巴陣容大搬風　林家正先發改守一壘

快訊／中華隊戰古巴陣容大搬風　林家正先發改守一壘

中華隊前4名締造12強賽最佳名次　4強賽21日首戰委內瑞拉

中華隊前4名締造12強賽最佳名次　4強賽21日首戰委內瑞拉

韓職破千萬觀眾成強烈對比　韓媒嘆：國際賽失利已非慘案是現實

韓職破千萬觀眾成強烈對比　韓媒嘆：國際賽失利已非慘案是現實

中華隊提前晉級　預賽終戰黃子鵬對古巴

中華隊提前晉級　預賽終戰黃子鵬對古巴

中華隊闖進複賽　明天與日本搭包機出征

中華隊闖進複賽　明天與日本搭包機出征

台灣隊長陳傑憲超顏值有領導力！日媒專訪：旅日逆轉人生的成功學

台灣隊長陳傑憲超顏值有領導力！日媒專訪：旅日逆轉人生的成功學

中華隊挺進4強！　奪冠每人可拿國光獎章獎金700萬元

中華隊挺進4強！　奪冠每人可拿國光獎章獎金700萬元

應援曲吵翻天！蔡其昌協調6隊「台灣尚勇」全場吼起來

應援曲吵翻天！蔡其昌協調6隊「台灣尚勇」全場吼起來

58歲前拳王泰森「輸了8次血差點死」　敗給27歲網紅仍說自己贏了

58歲前拳王泰森「輸了8次血差點死」　敗給27歲網紅仍說自己贏了

廟會辣妹「遮3點」狂扭　抬腿一揮阿伯站台下猛盯

熱門新聞

韓媒標題「棒球恥辱日」評韓國淘汰　繼2023WBC後又一災難

快訊／中華隊戰古巴陣容大搬風　林家正先發改守一壘

中華隊前4名締造12強賽最佳名次　4強賽21日首戰委內瑞拉

韓職破千萬觀眾成強烈對比　韓媒嘆：國際賽失利已非慘案是現實

中華隊提前晉級　預賽終戰黃子鵬對古巴

中華隊闖進複賽　明天與日本搭包機出征

讀者回應

﻿

熱門新聞

1韓媒標題「棒球恥辱日」　評韓國淘汰

2中華隊戰古巴搬風　林家正改一壘

3中華隊前4名締最佳名次　4強賽21日首戰委國

4韓媒：國際賽失利已非慘案是現實

5中華隊提前晉級　預賽終戰黃子鵬對古巴

最新新聞

1輸給台灣才淘汰　韓國教頭：沒贏該贏的隊伍

212強晉4強　球員工會：團結造就Team Taiwan

3曾總強調專注　望中華隊台灣驕傲

4中華複賽已排輪值　曾總感受鞏冠

5松坂大輔當日古戰球評　天母球場幫球迷簽名

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

對日本不怕了！黃恩賜靠全場球迷溫暖守護：有股力量在背後

中華隊12強1：3惜敗日本　戴培峰陽春砲未能掀逆轉

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366