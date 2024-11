河村勇輝360度上籃放槍　灰熊一哥虧：來上學吧！

▲河村勇輝、莫蘭特。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

河村勇輝台灣時間16日完成G聯盟首秀,他代表灰熊在G聯盟的球隊曼菲斯疾行出賽,貢獻7分和10次助攻。河村在首節有一次360度上籃,但未能命中,因此遭到灰熊一哥莫蘭特(Ja Morant)點名,「來上課吧!」

比賽第1節還剩6分20秒,河村在自己半場抄到球後,直接帶球突破向對方籃框發起攻擊,在上籃的瞬間,他用360度旋轉動作巧妙地避開防守球員。然而,最終未能得分,反而被對方搶到了籃板。

莫蘭特可說是現今NBA的360度上籃代言人,他在社群媒體發佈河村360度上籃失敗的限時動態,「我們有些事情得喬一下,你來上學吧。」

Yuki Kawamura was trying to be Ja with this 360 shot



(Via @JaMorant on IG) pic.twitter.com/qUFAJgB5Sb