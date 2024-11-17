河村勇輝360度上籃放槍　灰熊一哥虧：來上學吧！

▲河村勇輝、莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

河村勇輝台灣時間16日完成G聯盟首秀，他代表灰熊在G聯盟的球隊曼菲斯疾行出賽，貢獻7分和10次助攻。河村在首節有一次360度上籃，但未能命中，因此遭到灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）點名，「來上課吧！」

比賽第1節還剩6分20秒，河村在自己半場抄到球後，直接帶球突破向對方籃框發起攻擊，在上籃的瞬間，他用360度旋轉動作巧妙地避開防守球員。然而，最終未能得分，反而被對方搶到了籃板。

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莫蘭特可說是現今NBA的360度上籃代言人，他在社群媒體發佈河村360度上籃失敗的限時動態，「我們有些事情得喬一下，你來上學吧。」

Yuki Kawamura was trying to be Ja with this 360 shot



(Via @JaMorant on IG) pic.twitter.com/qUFAJgB5Sb — Cole ???? (@CREAMYCOLE_) November 16, 2024

河村也轉發莫蘭特的限時動態並用英語回應，「我只是想體驗一下你的感受，我不要再這樣做了，因為你和我不一樣。」

其實在2週前，莫蘭特面對布魯克林籃網的比賽中，才單場完成2次360度上籃，這2記上籃讓全場觀眾讚嘆不已，幾乎預約了年度最佳好球。