老鷹丹尼爾斯連4場至少6抄截　過去僅有1人達成

▲▼老鷹丹尼爾斯連續4場比賽單場至少6次抄截。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間16日亞特蘭大老鷹以129比117擊敗華盛頓巫師,取得了在NBA盃的2連勝,目前2勝0敗排在東區C組排第1。老鷹後衛丹尼爾斯(Dyson Daniels)在本場比賽中表現出色,貢獻全場最高的25分、6抄截、4籃板、3助攻和2阻攻。值得一提的是,丹尼爾斯已連續4場比賽單場至少6次抄截,歷史上僅有另1人能達成。

丹尼爾斯自9日對底特律活塞的比賽以來,已經連續4場比賽單場至少6抄截。自1973-74賽季以來,這項紀錄只有1986年奪下最佳防守球員的羅伯森(Alvin Robertson)達成過,他曾在6場比賽中連續完成6次以上的抄截。羅伯森生涯最著名的事蹟,是他曾用20分、11籃板、10助攻、10抄截完成「大四喜」。

Dyson Daniels over the last 4 games:



25 PTS - 6 STL - 4 REB - 3 AST

28 PTS - 6 STL - 7 AST - 3 REB

16 PTS - 6 STL - 3 AST - 8 REB

18 PTS - 7 STL - 2 AST - 3 REB



DPOY & MIP candidate pic.twitter.com/60FoSOXuDH