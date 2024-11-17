老鷹丹尼爾斯連4場至少6抄截　過去僅有1人達成

▲▼老鷹丹尼爾斯連續4場比賽單場至少6次抄截。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間16日亞特蘭大老鷹以129比117擊敗華盛頓巫師，取得了在NBA盃的2連勝，目前2勝0敗排在東區C組排第1。老鷹後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels）在本場比賽中表現出色，貢獻全場最高的25分、6抄截、4籃板、3助攻和2阻攻。值得一提的是，丹尼爾斯已連續4場比賽單場至少6次抄截，歷史上僅有另1人能達成。

丹尼爾斯自9日對底特律活塞的比賽以來，已經連續4場比賽單場至少6抄截。自1973-74賽季以來，這項紀錄只有1986年奪下最佳防守球員的羅伯森（Alvin Robertson）達成過，他曾在6場比賽中連續完成6次以上的抄截。羅伯森生涯最著名的事蹟，是他曾用20分、11籃板、10助攻、10抄截完成「大四喜」。

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Dyson Daniels over the last 4 games:



25 PTS - 6 STL - 4 REB - 3 AST

28 PTS - 6 STL - 7 AST - 3 REB

16 PTS - 6 STL - 3 AST - 8 REB

18 PTS - 7 STL - 2 AST - 3 REB



DPOY & MIP candidate pic.twitter.com/60FoSOXuDH — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 16, 2024

丹尼爾斯本賽季在防守端的表現相當出色，他場均有7.5次防守干擾（Deflections），這數據位居全聯盟第1，雖然本賽季開打不久，丹尼爾斯在場上的防守貢獻已經成為老鷹不可或缺的戰力。

丹尼爾斯來自澳大利亞，身高203公分，是現今NBA主流的高後衛，本賽季至今11場比賽中，他場均出場33.3分鐘，得到15.3分、4.3籃板、2.9助攻、3.8次抄截，這些數據皆為職業生涯新高，且他的抄截目前位居聯盟抄截榜第1。