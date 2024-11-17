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詹皇連飆2顆關鍵三分「消音器」慶祝　湖人5連勝竄升西區第4

記者游郁香／綜合報導

湖人今(17)日「背靠背」作客主力幾乎傷光的鵜鶘，儘管團隊顯得很疲累，攻防都不在狀態內，39歲天王詹姆斯(LeBron James)在終場前1分51秒連砍2顆關鍵三分，得意做出「消音器」(The Silencer)慶祝動作，率隊以104比99豪取5連勝，以9勝4敗竄升西區第4。

鵜鶘開季就遭傷病魔咒襲擊，多名主力戰將威廉森(Zion Williamson)、莫瑞(Dejounte Murray)、麥卡倫(CJ McCollum)、瓊斯(Herb Jones)、墨菲(Trey Murphy)和阿爾瓦拉多(Jose Alvarado)等全掛傷號，但湖人開賽狀態不佳，詹姆斯失誤連連，戴維斯(Anthony Davis)也沒保護好球權，里夫斯(Austin Reaves)則錯失空檔投籃。

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▲▼湖人詹姆斯、戴維斯、柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼湖人天王詹姆斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯、柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

狀態萎靡的湖人一度陷入15分落後，紫金軍團搶籃板動作遲緩，轉換防守慢了半拍，進攻端也不順，完全沒打出原有的風格。不過上半場10分落後的洛城，第3節打出29對15的大逆襲，反帶著75比71、4分領先進入決勝節，並拉開10分差距。

儘管在鵜鶘「小KD」英格雷(Brandon Ingram)最後2分09秒砍進一顆24呎三分後，將比數改寫為97比95，但湖人有天王詹姆斯挺身而出，他隨後連飆2顆關鍵三分鎖定勝局，得意做出招牌的「消音器」慶祝動作，詹皇此戰攻下21分、7籃板和5助攻，外帶1抄截。

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯、柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人當家長人戴維斯（中）。（圖／達志影像／美聯社）

當家長人戴維斯20投12中貢獻31分、14籃板，外帶2抄截、1助攻和1火鍋；連2場先發的菜鳥射手柯奈特(Dalton Knecht)表現出色，單場三分10投5中砍下27分、7籃板、2助攻和2抄截。

湖人終場以104比99力退鵜鶘，將連勝場次推進到第5場，戰績9勝4敗，勝率6成92，竄升西區第4。

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯、柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人菜鳥柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇戴維斯AD鵜鶘

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