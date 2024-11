詹皇連飆2顆關鍵三分「消音器」慶祝　湖人5連勝竄升西區第4

記者游郁香/綜合報導

湖人今(17)日「背靠背」作客主力幾乎傷光的鵜鶘,儘管團隊顯得很疲累,攻防都不在狀態內,39歲天王詹姆斯(LeBron James)在終場前1分51秒連砍2顆關鍵三分,得意做出「消音器」(The Silencer)慶祝動作,率隊以104比99豪取5連勝,以9勝4敗竄升西區第4。

LeBron trolled all game just to close it out himself and hit the silencer celly after years. He is a funny man????????????????????????



pic.twitter.com/B4xdES9p4B