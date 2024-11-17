戴培峰開轟幕後功臣高國輝：感動OMG！　苦主北山亘基吐心聲

▲中華隊戴培峰全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽B組預賽，中華隊以1比3不敵日本，戴培峰在7局下對日本中繼投手北山亘基開轟，避免遭到完封。其母隊富邦悍將的打擊教練高國輝的提點奏效，北山亘基賽後則表示，國際賽初登板要珍惜每一球。

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戴培峰成為17年來首位在國際賽對日本隊開轟的台灣打者，教練團中的高國輝扮演關鍵角色。他透過富邦悍將官方IG分享，因今年曾赴日本火腿交流，親眼看過北山亘基的投球，「有和培峰分享我對這位投手的觀察，建議他如何應對。」看到子弟兵開轟時，他激動地說：「感動！Oh My God！」

戴培峰開轟時歡聲雷動，北山亘基應該是日本投手群最能感受破3萬人應援的能量，他賽後說，「在進入牛棚前先從板凳區觀察場內，覺得今天真的很厲害，也試著想像自己站上投手丘的畫面。」雖然歡呼聲連牛棚都能聽到，但他在心理上已做好準備。

不過實際登板感受不同，「太可怕了......因為聽不到擊球聲，完全無法判斷球飛多遠。」事實上，之後在第八局兩出局時製造中外野飛球出局時，他也因為「聽到像全壘打的歡呼聲，想說糟糕，這球要出去了嗎？」而有所準備。

在這樣的環境下完成國家隊初登板的經驗，相信他永遠不會忘記，「從球場各個方向都能聽到聲音，這是人生第一次，絕對是最誇張的，完全不能和甲子園相比。」能在這樣的舞台投球他很感激，「我會好好珍惜每一球。」

▲中華隊戴培峰全壘打。（圖／記者林敬旻攝）