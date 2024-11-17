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3盤擊敗茲韋列夫豪取對戰4連勝　佛里茲晉級年終冠軍戰

美國好手佛里茲（Taylor Fritz）。（圖／路透）

▲美國好手佛里茲（Taylor Fritz）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

ATP年終賽4強戰，美國好手佛里茲（Taylor Fritz）在鏖戰2小時20分鐘後，成功以6比3、3比6、7比6（3）三盤戰勝世界排名第二的德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev），成為自2006年布雷克（James Blake）以來，第一位闖進年終總決賽冠軍戰的美國選手。

開賽佛里茲狀態火熱，在關鍵第6局以一記斜線正拍率先破發，取得4比2領先，佛里茲成為年終賽首位破發茲韋列夫的球員；根據ATP官方統計，佛里茲首盤一發得分率高達95%（18/19），並在第二個盤末點上利用強力正拍6比3拿下第一盤。

次盤茲韋列夫手感回溫，反拍更加穩定的他在大角度對攻中佔得上風，他在盤中成功破發佛里茲的發球局，在下一局挽救破發危機後以6比3扳回一城，將比賽拖入決勝盤。

決勝盤雙方都展現出堅韌鬥志，佛里茲在2比2平手時，將0比40的發球局絕境硬是纏鬥許久最終保發成功，同時茲韋列夫也不遑多讓，他在局數3比4落後時也化解三個破發點保住發球局；最終決勝盤以搶七決定勝負，關鍵時刻茲韋列夫卻出現三次致命非受迫性失誤，佛里茲把握住第一個賽末點後7比3拿下搶七，豪取兩人對戰4連勝。

「我覺得自己打出了一個近乎完美的首盤，但當你對陣像Sascha（茲韋列夫的暱稱）這樣的選手時，情況可能會很快改變，」賽後佛里茲說道，「第三盤我們都更加專注於彼此的發球局，那時我遇到了一些困難。」

「當我試圖變得更有侵略性時，感覺效果不大，最後我告訴自己必須堅持戰鬥並保持穩定，盡力保住自己的發球局，絕不能從底線給他任何機會，」佛里茲說，「我相信自己的比賽能力，也相信自己的水準，最近我經常在重大比賽中與頂尖選手對決，因此我在這些情況下已經不再感到不適，我對自己的比賽充滿信心。」

關鍵字： ATP佛里茲茲韋列夫年終賽

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