3盤擊敗茲韋列夫豪取對戰4連勝　佛里茲晉級年終冠軍戰

ATP年終賽4強戰,美國好手佛里茲(Taylor Fritz)在鏖戰2小時20分鐘後,成功以6比3、3比6、7比6(3)三盤戰勝世界排名第二的德國名將茲韋列夫(Alexander Zverev),成為自2006年布雷克(James Blake)以來,第一位闖進年終總決賽冠軍戰的美國選手。

Taylor Fritz books a spot in the final in Turin! pic.twitter.com/XKHd9CxluI

開賽佛里茲狀態火熱,在關鍵第6局以一記斜線正拍率先破發,取得4比2領先,佛里茲成為年終賽首位破發茲韋列夫的球員;根據ATP官方統計,佛里茲首盤一發得分率高達95%(18/19),並在第二個盤末點上利用強力正拍6比3拿下第一盤。

次盤茲韋列夫手感回溫,反拍更加穩定的他在大角度對攻中佔得上風,他在盤中成功破發佛里茲的發球局,在下一局挽救破發危機後以6比3扳回一城,將比賽拖入決勝盤。

Finalists locked in and had many unforgettable moments. This was day 7 @emirates | #EmiratesFlyBetterMoments | #partner pic.twitter.com/3ROrklJl1i