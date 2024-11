全場僅丟3局　球王辛納輕取魯德連兩年闖進ATP年終冠軍賽

▲義大利現任球王辛納(Jannik Sinner)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

ATP年終賽4強戰,義大利現任球王辛納(Jannik Sinner)只花了70分鐘就以6比1、6比2直落二擊敗挪威名將魯德(Casper Ruud);辛納連兩年闖進年終賽冠軍戰,屆時對手將是美國好手佛里茲(Taylor Fritz)。

???????? OLE OLE OLE OLE SINNER SINNER!



Italy's favourite son @janniksin delivers the goods by reaching the showpiece final on home soil, defeating Ruud 6-1 6-2!#NittoATPFinals pic.twitter.com/UCrc4X7KRg