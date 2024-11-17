全場僅丟3局　球王辛納輕取魯德連兩年闖進ATP年終冠軍賽

▲義大利現任球王辛納（Jannik Sinner）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

ATP年終賽4強戰，義大利現任球王辛納（Jannik Sinner）只花了70分鐘就以6比1、6比2直落二擊敗挪威名將魯德（Casper Ruud）；辛納連兩年闖進年終賽冠軍戰，屆時對手將是美國好手佛里茲（Taylor Fritz）。

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Italy's favourite son @janniksin delivers the goods by reaching the showpiece final on home soil, defeating Ruud 6-1 6-2!#NittoATPFinals pic.twitter.com/UCrc4X7KRg [廣告]請繼續往下閱讀... November 16, 2024

地主辛納一登場就受到了全場球迷英雄般的熱情歡呼，本場比賽辛納無論是擊球深度、力量以及擊球準確度都讓魯德難以招架，宛如潮水般的攻勢也成功壓制魯德直至比賽結束，辛納獲勝後將兩人交手紀錄提升到3勝0敗，連兩年晉級年終冠軍戰。

「在每盤開局時，我的接發表現很好，取得破發後，我努力在自己的發球局中保持專注，我盡量讓每一拍都保持高強度，對於能夠再次進入決賽，我感到非常滿意，」辛納賽後表示。

辛納先前曾在小組賽中直落二擊敗佛里茲，這次他將力爭以全勝戰績奪冠，辛納同時也是自2018年創下紀錄的七屆冠軍喬科維奇（Novak Djokovic）以來，第一位未丟一盤便闖入決賽的選手。

一年前，辛納在年終小組賽中擊敗喬科維奇，但最終在決賽不敵喬帥與冠軍失之交臂，自那以後辛納贏得了今年澳網和美網，並成為史上首位登上ATP排名世界第一的義大利選手。

「這和去年情況很相似，我們已經在小組賽中交手過，明天我會盡全力發揮，從去年到現在，我覺得自己更加成熟，也在技術上有所進步。希望明天能有個好日子，結束這個非常正面的賽週和賽季。」辛納如此說道。