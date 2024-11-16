曾總解密為何是陳柏清抗日　手指愛心向選手告白：我愛他們

▲12強陳柏清。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

世界12強中華隊昨天休兵練球，今天迎戰日本武士隊，選擇由陳柏清掛帥先發。總教練曾豪駒解釋，一開始就有設定讓陳柏清在這場先發，「只要他能勇於攻擊好球帶，其實對手是很難掌握的。」

陳柏清為母隊台鋼雄鷹重要輪值，本季出賽19場包括18場先發，戰績6勝10敗，防禦率3.53。他是台鋼唯一入選12強的選手，在官辦熱身賽曾登板先發2局失3分，承擔敗投。

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去年經典賽官辦熱身賽，台鋼雄鷹和荷蘭交手，陳柏清掛帥先發，4局好投僅失2分，壓制荷蘭重砲打線。

中華隊推出他今晚扛先發重任，曾總直言，對方總教練井端弘和對台灣選手其實不陌生，「一開始我們選到柏青的時候，就有設定讓他在這一戰出賽，期待他能展現本季的好表現。」

談到陳柏清投球特點，曾豪駒說，「他的球威以台灣選手來說裡面算是不錯的，只要他勇於攻擊好球帶，對手是很難掌握。」

曾豪駒同時警戒日本隊牧秀悟和森下翔太，「因為他們就是打最好的，會去多加注意的地方，我覺得還是要勇於和對手正面對決。」

這幾場賽事，曾總在列隊時，都會「發射」手指愛心，他表示，「我們是非常好的團隊，彼此相信對方，也希望跟他們講，我愛他們！」