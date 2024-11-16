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格林夾住「小姚明」腳惹議！連吞2T遭驅逐　勇士再傷1人照宰灰熊

記者游郁香／綜合報導

勇士前役折損了攻守俱佳的2號位新援梅爾頓(De'Anthony Melton)，今(16)日迎戰灰熊一役，「奇兵」沃特斯三世(Lindy Waters III)被拉上先發，沒想到他也在上半場傷退，好在團隊表現出色，前3節拉開93比78、15分領先，最終以123比118收下本季第10勝，在NBA盃取得2勝0敗。

灣區主帥柯爾(Steve Kerr)原有意讓柯瑞(Stephen Curry)、梅爾頓、威金斯(Andrew Wiggins)、格林(Draymond Green)及傑克森-戴維斯(Trayce Jackson -Davis)這套陣容成為「固定先發」，無奈攻守都獲得好評的梅爾頓前一場對獨行俠遭逢左膝前十字韌帶扭傷，今日由沃特斯三世頂替先發。

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▲勇士柯瑞、格林、沃特斯三世。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士奇兵沃特斯三世登上先發卻傷退。（圖／達志影像／美聯社）

未料沃特斯三世這一戰也受傷，第2節最後1分58秒，他試圖封阻灰熊前鋒阿爾達馬(Santi Aldama)的灌籃，落地沒站不穩，隨即抓著自己的左膝，他回到休息室後，勇士宣布他因膝蓋過度伸展無法繼續比賽，他離場前打了11分鐘，4投3中貢獻8分。

▲勇士柯瑞、格林、沃特斯三世。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼勇士格林（左）、灰熊周志豪（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞、格林、沃特斯三世。（圖／達志影像／美聯社）

所幸勇士團隊表現出色，以55比48進入下半場，第3節更打出38對30的攻勢，前3節打完拉開93比78、15分領先。天王柯瑞末節並沒有登場，他3節上陣26分鐘，9投4中貢獻13分、8籃板、5助攻和4抄截，核心搭檔格林也繳出13分、8籃板、7助攻，外帶火鍋、抄截各1。

不過格林此戰又出現爭議舉動，他一次帶球跌到禁區內，身旁的灰熊「小姚明」周志豪(Zach Edey)馬上把球撿走，坐在地上的格林用手臂夾住對方的腳，這位華裔長人當場慘叫倒地，球迷看了怒批「嘴綠」很髒，「他試圖終結一名菜鳥的生涯。」引來一片罵聲。

值得一提的是，終場前1分47秒，格林又因不滿裁判的判決，30秒內連吞2次技術犯規，遭到驅逐出場；主帥柯爾也領到1次技術犯規，在勇士以123比118守住勝果後，柯爾衝向一名裁判，被身旁的人緊急「拉回」，他受訪時直言，今日最後1節半的比賽令人作嘔，裁判不斷讓球員站上罰球線。

雖然比賽最後瀰漫火藥味，不過勇士收下這場勝利後，戰績提升到10勝2敗，高居西區第2，僅落後給雷霆的11勝2敗，在本季的NBA盃則是2勝0敗。

▲勇士柯瑞、格林、沃特斯三世。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞格林柯爾

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