「不是熟悉的威能帝」陳傑憲3安猛打賞　感謝教練團助找回手感

▲世界12強棒球賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

台灣隊長陳傑憲延續前一戰開轟火燙手感，今天對戰多明尼加單場3安猛打場。不過此役對到樂天桃猿的洋投威能帝，他直呼，跟過往對戰相當不同，「不是我熟悉的那個威能帝。」

陳傑憲進一步指出，「和季賽感覺不太一樣，包括直球還有他的拿手球種，都有些不同，看得出來，我們想贏，他們也想贏，都展現強烈的企圖心，這就是運動員在比賽中碰出的火花，對我來說是很難得，也是寶貴的經驗。」

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他直言，「多明尼加投手其實都相當有威力，後半段投手，每個上來都150幾公里球速，球威都很好，站上去對決的想法要更強烈。」

能夠在正賽有所表現，陳傑憲特別感謝教練團的協助，「我一直在找感覺，很謝謝曾總、恰哥還有國輝教練一直努力想讓我變好，終於在開打前一天，有找回好的感覺，想辦法延續下去。」

「這2場的狀況當然要歸功於教練團對我的幫助，以及隊友的攻勢帶動。」陳傑憲同時感謝情蒐做足功課，讓他們能夠運用在打擊策略上。

陳傑憲另外透露小插曲，在第一打席之前，其實有和統一獅自家投手裴瑞茲打招呼，但站上打擊區後，就是努力突破他，「後來他上來，我剛好在一壘，有趁機跟他打招呼。」

「其實看他們丟那麼好，我很開心，因為他們在台灣就是很頂級的投手，能夠站上國際舞台，拿出那麼好水準，表示我們台灣球探是很有眼光，選到這麼好的投手來台灣丟球。」陳傑憲說。