運動雲

>

「不是熟悉的威能帝」陳傑憲3安猛打賞　感謝教練團助找回手感

▲▼世界12強棒球賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

台灣隊長陳傑憲延續前一戰開轟火燙手感，今天對戰多明尼加單場3安猛打場。不過此役對到樂天桃猿的洋投威能帝，他直呼，跟過往對戰相當不同，「不是我熟悉的那個威能帝。」

陳傑憲進一步指出，「和季賽感覺不太一樣，包括直球還有他的拿手球種，都有些不同，看得出來，我們想贏，他們也想贏，都展現強烈的企圖心，這就是運動員在比賽中碰出的火花，對我來說是很難得，也是寶貴的經驗。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他直言，「多明尼加投手其實都相當有威力，後半段投手，每個上來都150幾公里球速，球威都很好，站上去對決的想法要更強烈。」

能夠在正賽有所表現，陳傑憲特別感謝教練團的協助，「我一直在找感覺，很謝謝曾總、恰哥還有國輝教練一直努力想讓我變好，終於在開打前一天，有找回好的感覺，想辦法延續下去。」

「這2場的狀況當然要歸功於教練團對我的幫助，以及隊友的攻勢帶動。」陳傑憲同時感謝情蒐做足功課，讓他們能夠運用在打擊策略上。

陳傑憲另外透露小插曲，在第一打席之前，其實有和統一獅自家投手裴瑞茲打招呼，但站上打擊區後，就是努力突破他，「後來他上來，我剛好在一壘，有趁機跟他打招呼。」

「其實看他們丟那麼好，我很開心，因為他們在台灣就是很頂級的投手，能夠站上國際舞台，拿出那麼好水準，表示我們台灣球探是很有眼光，選到這麼好的投手來台灣丟球。」陳傑憲說。

關鍵字： 台灣隊長陳傑憲多明尼加火燙手感教練團影音

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台灣2：1驚險勝多明尼加！黃子鵬6局無安打、江坤宇開轟相挺

台灣2：1驚險勝多明尼加！黃子鵬6局無安打、江坤宇開轟相挺

韓國爭議全壘打　林立第一視角還原現場

韓國爭議全壘打　林立第一視角還原現場

被台灣轟6分　韓媒直指遭遇「人為誤判」：沒電子好球帶...

被台灣轟6分　韓媒直指遭遇「人為誤判」：沒電子好球帶...

黃子鵬繳出國際賽代表作　7局突然退場！中華隊回報傷況

黃子鵬繳出國際賽代表作　7局突然退場！中華隊回報傷況

韓國對戰1勝4敗「再也無法宣稱優於台灣」　韓媒：淪為井底之蛙

韓國對戰1勝4敗「再也無法宣稱優於台灣」　韓媒：淪為井底之蛙

台式應援太震撼！選手難專注？韓媒不平自家應援團被迫坐高處

台式應援太震撼！選手難專注？韓媒不平自家應援團被迫坐高處

快訊／中華戰多明尼加打線出爐　曾頌恩先發扛4棒

快訊／中華戰多明尼加打線出爐　曾頌恩先發扛4棒

大會拒絕台灣申訴全壘打判決！蔡其昌立場堅定：已提出「控訴」

大會拒絕台灣申訴全壘打判決！蔡其昌立場堅定：已提出「控訴」

台灣2局下2轟攻進6分！球迷跳起震動大巨蛋　韓媒：好像地震

台灣2局下2轟攻進6分！球迷跳起震動大巨蛋　韓媒：好像地震

「台灣棒球真的變了！」韓國教頭驚嘆水準提升：不再蠻力打球

「台灣棒球真的變了！」韓國教頭驚嘆水準提升：不再蠻力打球

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

熱門新聞

台灣2：1驚險勝多明尼加！黃子鵬6局無安打、江坤宇開轟相挺

韓國爭議全壘打　林立第一視角還原現場

被台灣轟6分　韓媒直指遭遇「人為誤判」：沒電子好球帶...

黃子鵬繳出國際賽代表作　7局突然退場！中華隊回報傷況

韓國對戰1勝4敗「再也無法宣稱優於台灣」　韓媒：淪為井底之蛙

台式應援太震撼！選手難專注？韓媒不平自家應援團被迫坐高處

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣2：1驚險勝多明尼加！

2韓國爭議改判全壘打　林立第一視角

3台灣單局狂轟6分！韓媒扯沒電子好球帶

4黃子鵬突然退場！中華隊回報傷況

5韓國對台1勝4敗　韓媒：淪為井底之蛙

最新新聞

1金倒永雙轟5打點　韓國奪首勝

2黃子鵬類型陌生　多明尼加教頭肯定

3冠宇拆彈衝下場！隊友虧比跑體能還快

4黃子鵬超棒　林家正談吳俊偉三振

5陳傑憲3安猛打賞：不是熟悉的威能帝

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

陳晨威滿貫砲、陳傑憲2分砲　台灣6比3贏韓國奪12強首勝

三上悠亞一日限定啦啦隊　大露美背+小蠻腰俏麗應援

陳晨威、陳傑憲開轟　台灣6比3擊敗韓國！

【三上悠亞俏麗應援】一日限定職籃啦啦隊大露美背+小蠻腰

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366