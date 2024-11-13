12強美國隊9比3擊敗巴拿馬　兩隊A組預賽都2勝2敗

▲▼12強美國隊擊敗巴拿馬。（圖／翻攝自WBSC）

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽A組預賽，2敗的美國隊今天碰上2勝的巴拿馬，面臨不能輸的壓力，首局失1分，馬上1局下攻進4分超前，2局下道奇3A沃德（Ryan Ward）轟出3分砲，全場動用8名投手，以9比3獲勝，與巴拿馬同是2勝2敗。

巴拿馬首局靠特哈達（Ruben Tejada）的陽春砲先得1分。美國隊在1局下1出局後保送、安打占二、三壘，沃德敲出適時安打打進2分超前，觸身球後連2個保送擠回1分，內野滾地球推進再下1分。

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美國隊2局下連2支安打占一、三壘，一出局後沃德打出左外野3分全壘打，以7比1取得領先。

巴拿馬在5局上桑托斯（Jhonny Santos）陽春砲、6局上歐洛斯克（Rodrigo Orozco）陽春全壘打再扳1分。美國隊在7局下2出局後安打加保送攻占一、二壘，光芒2A外野手辛普森（Chandler Simpson）安打敲得2分。

美國隊採用投手車輪戰，共派出8位投手，先發投手杜森（Touki Toussaint）投2局有5次三振、被2支安打，失2分。本蕭特（Sam Benschoter）中繼2局無失分。

▲12強美國隊擊敗巴拿馬，道奇3A沃德（Ryan Ward）轟出3分砲 。（圖／翻攝自WBSC）