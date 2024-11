看K湯學自己抖肩搖頭苦笑　柯瑞對鏡頭怒吼「你不想留在這」

“THIS MY SH** HERE! YOU AIN’T WANNA STAY HERE! AHHH!”



Reading Stephen Curry’s lips about what he said about Klay Thompson after his dagger three vs. Dallas ????????️



Steph took it personally ‼️ pic.twitter.com/NhfZg714aM — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 13, 2024

記者游郁香/綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)今(13)日在主場迎接昔日「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)重返大通中心,這是兩人拆夥後首次正式對決,他開賽就負責防守K湯,對方上半場連續命中三分後學他抖肩,讓他搖頭苦笑。值得一提的是,「咖哩」末節砍進關鍵三分後,對著鏡頭怒吼的內容,似乎是在說給K湯聽。

▲勇士一哥柯瑞對位多年搭檔湯普森。(圖/達志影像/美聯社)

儘管4冠神射湯普森在首次以「客隊球員」身份重返勇士主場前,稱這只是「另一場例行賽」,但從400名勇士員工列隊歡迎他進場開始, 就注定這是一場充滿情緒的比賽,他的13年搭檔柯瑞賽後透露,自己在球員通道內看致敬影片,並沒有看完,怕自己情緒激動。

主帥柯爾(Steve Kerr)則坦言,看完那近2分鐘的湯普森灣區生涯回顧後,自己的眼睛有點濕潤,「那真是一個非常酷、非常棒的時刻。我們的觀眾很棒,Klay也很棒。你可以看到他有多享受這一刻,真是美麗的場景。」

▲湯普森得到勇士上下溫暖的歡迎。(圖/達志影像/美聯社)

柯爾說賽前討論對位時,當他對著柯瑞說,「你來防守Klay,感覺很不真實。」結果開賽時,柯瑞果真負責防守湯普森,還馬上在老搭檔身上賠上犯規,送K湯上罰球線,「咖哩」自嘲,「那是一個愚蠢的犯規,奇怪的開局方式。」

“HE KNOWS BETTER THAN THAT.”



Stephen Curry on Klay Thompson hitting ‘the shimmy’ after draining a three earlier in the game… leading to Steph getting payback with the ‘night night’ game-winning three ????????️



The “Splash Bros” went AT IT! ???? pic.twitter.com/ff7wML4Ze8 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 13, 2024

湯普森次節中段連續砍進三分,他模仿柯瑞的「抖肩」動作,讓坐在板凳席的「咖哩」搖頭苦笑,灣區一哥接受場邊採訪時打趣說,「他應該知道那樣做是不明智的。」

CHEF CURRY TAKES OVER LATE.



A PERSONAL 12-3 run in the final 3 minutes to come back and win it caps his 37-point night ????



GSW is 1-0 in West Group C! #EmiratesNBACup pic.twitter.com/Urk3n52Zxo — NBA (@NBA) November 13, 2024

儘管湯普森單場命中6顆三分、砍下22分,表現不俗,但柯瑞關鍵時刻再次發威,最後200秒他憑一己之力拉出12比3的猛攻奠定勝基,他激動地對著鏡頭怒吼,《Courtside Buzz》解讀「咖哩」是在大吼,「這是我的地盤!你不想留在這裡!」

柯瑞這句話似乎是在對湯普森說,不過他本人在賽後記者會上並未正面回應,「 我真的不知道。」

