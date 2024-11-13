看K湯學自己抖肩搖頭苦笑　柯瑞對鏡頭怒吼「你不想留在這」

“THIS MY SH** HERE! YOU AIN’T WANNA STAY HERE! AHHH!”



Reading Stephen Curry’s lips about what he said about Klay Thompson after his dagger three vs. Dallas ????????️



Steph took it personally ‼️ pic.twitter.com/NhfZg714aM — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 13, 2024

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)今(13)日在主場迎接昔日「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)重返大通中心，這是兩人拆夥後首次正式對決，他開賽就負責防守K湯，對方上半場連續命中三分後學他抖肩，讓他搖頭苦笑。值得一提的是，「咖哩」末節砍進關鍵三分後，對著鏡頭怒吼的內容，似乎是在說給K湯聽。

▲勇士一哥柯瑞對位多年搭檔湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

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儘管4冠神射湯普森在首次以「客隊球員」身份重返勇士主場前，稱這只是「另一場例行賽」，但從400名勇士員工列隊歡迎他進場開始， 就注定這是一場充滿情緒的比賽，他的13年搭檔柯瑞賽後透露，自己在球員通道內看致敬影片，並沒有看完，怕自己情緒激動。

主帥柯爾(Steve Kerr)則坦言，看完那近2分鐘的湯普森灣區生涯回顧後，自己的眼睛有點濕潤，「那真是一個非常酷、非常棒的時刻。我們的觀眾很棒，Klay也很棒。你可以看到他有多享受這一刻，真是美麗的場景。」

▲湯普森得到勇士上下溫暖的歡迎。（圖／達志影像／美聯社）

柯爾說賽前討論對位時，當他對著柯瑞說，「你來防守Klay，感覺很不真實。」結果開賽時，柯瑞果真負責防守湯普森，還馬上在老搭檔身上賠上犯規，送K湯上罰球線，「咖哩」自嘲，「那是一個愚蠢的犯規，奇怪的開局方式。」

“HE KNOWS BETTER THAN THAT.”



Stephen Curry on Klay Thompson hitting ‘the shimmy’ after draining a three earlier in the game… leading to Steph getting payback with the ‘night night’ game-winning three ????????️



The “Splash Bros” went AT IT! ???? pic.twitter.com/ff7wML4Ze8 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 13, 2024

湯普森次節中段連續砍進三分，他模仿柯瑞的「抖肩」動作，讓坐在板凳席的「咖哩」搖頭苦笑，灣區一哥接受場邊採訪時打趣說，「他應該知道那樣做是不明智的。」

CHEF CURRY TAKES OVER LATE.



A PERSONAL 12-3 run in the final 3 minutes to come back and win it caps his 37-point night ????



GSW is 1-0 in West Group C! #EmiratesNBACup pic.twitter.com/Urk3n52Zxo — NBA (@NBA) November 13, 2024

儘管湯普森單場命中6顆三分、砍下22分，表現不俗，但柯瑞關鍵時刻再次發威，最後200秒他憑一己之力拉出12比3的猛攻奠定勝基，他激動地對著鏡頭怒吼，《Courtside Buzz》解讀「咖哩」是在大吼，「這是我的地盤！你不想留在這裡！」

柯瑞這句話似乎是在對湯普森說，不過他本人在賽後記者會上並未正面回應，「 我真的不知道。」

▲勇士一哥柯瑞對位多年搭檔湯普森。（圖／達志影像／美聯社）