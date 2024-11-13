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周天成鏖戰70分鐘逆轉勝　3局退楊燦挺進熊本大師賽16強

▲周天成。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／資料照）

文／中央社

台灣羽球一哥周天成今天在日本熊本羽球大師賽男單首輪出戰加拿大選手楊燦，在首局先失情況下，連追2局，歷經70分鐘激戰，以17比21、21比19、21比17逆轉晉級16強。

世界排名第8的周天成在德國海洛公開賽8強出局後，休兵1週，已鎖定世界羽球聯盟（BWF）年終賽參賽資格的他，本週展開亞洲行，征戰在日本舉辦超級500系列熊本大師賽。

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去年熊本大師賽闖進男單4強的周天成，這次首輪對手為排名第27的加拿大選手楊燦，雙方過去6度交手，周天成握有5勝1敗優勢，但最近一次在今年5月新加坡公開賽過招，周天成歷經3局大戰才脫困。

▲周天成。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／資料照）

周天成睽違5個月再戰楊燦，依舊不輕鬆，首局曾落後4分，儘管後段一度追成17比18，但未能延續攻勢，以17比21將首局拱手讓人。

周天成次局重振旗鼓，以6比1開局後，面對對手緊追不捨，周天成雖一度陷入落後，但很快重新掌控局面，以21比19扳回一城。

決勝局戰況膠著，雙方一路拉鋸，在15比15平手時，周天成連得4分奠定勝基，以21比17搶下勝利。

周天成搶下勝利後加入男雙王齊麟與邱相榤、女雙胡綾芳與鄭宇倢行列，一同前進16強。周天成接下來將與法國的波波夫（Christo Popov）與印尼的法漢（Alwi Farhan）之間的勝方，爭奪8強資格。

關鍵字： 羽球BWF周天成熊本大師賽

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