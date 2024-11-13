韓媒詢問中華隊先發　先用祖宗三代發誓：韓國是高永表

▲韓媒也好奇中華隊先發 。（圖／記者王真魚攝）

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽B組預賽今天晚上開打，中華隊首戰韓國，昨天開賽記者會會後訪問時，一位韓國媒體以流利中文詢問中華隊總教練曾豪駒先發投手，先透露韓國隊先發是高永表，而且「用祖宗三代發誓」。

12強昨天賽前記者會，韓國媒體也相當好奇，一位韓國媒體以流利中文自我介紹，隨後詢問曾豪駒，「第一場先發是什麼名字？」曾總笑回，「韓國的先發出來了嗎？我也想知道，還是我們交換一下，你去問一下，我再跟你說。」

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之後這位韓國媒體說，「韓國是高永表，台灣是哪一位，你叫我查出名字後要告訴我。」曾豪駒回應，「確定嗎？」

「公布了！是1號，我發誓，高永表，1號，」韓國媒體再說，「是，我用祖宗三代發誓。那台灣是哪一位，你不是要告訴我嗎？」

曾豪駒回說，「有嗎？」韓媒再說，「有。」曾豪駒最後說，「我說等大會公布，大會確定了我們再說。」

昨天公布先發過程有發生插曲，韓國總教練柳仲逸在昨天下午台北大巨蛋練球時，曾告訴韓媒說，「記者會上會公布開幕戰先發投手。」

韓媒指出，中華隊與韓國隊原本同意在記者會上公布先發投手，但中華隊臨時改變主意。對此，韓國教頭柳仲逸只好在會後向韓媒透露，將派出高永表先發。KBO相關人士表示：「台灣方面突然表示『記者會上不要公開先發投手』。」

曾豪駒表示，「記者會上流程沒有公布先發投手，一切依照大會規定的時間公布。」在接近晚上8點前，官方才公布中華隊先發投手是林昱珉、韓國先發投手是高永表。

韓媒認為，根據12強賽規定，各隊先發投手要在前一場比賽結束後預告。對首場比賽的先發投手預告則沒有特別規定。雖然台灣的立場符合規定，但與國際賽首戰前一天公布先發投手的慣例有所差距。

韓國隊總教練柳仲逸對從記者會現場缺乏座椅，到中華隊臨時更改先發投手公布時程，有些不滿，會後向韓媒表示：「不知道為什麼要叫我們來。」