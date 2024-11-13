運動雲

>

韓媒詢問中華隊先發　先用祖宗三代發誓：韓國是高永表

▲▼ 曾豪駒、陳傑憲 。（圖／記者王真魚攝）

▲韓媒也好奇中華隊先發 。（圖／記者王真魚攝）

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽B組預賽今天晚上開打，中華隊首戰韓國，昨天開賽記者會會後訪問時，一位韓國媒體以流利中文詢問中華隊總教練曾豪駒先發投手，先透露韓國隊先發是高永表，而且「用祖宗三代發誓」。

12強昨天賽前記者會，韓國媒體也相當好奇，一位韓國媒體以流利中文自我介紹，隨後詢問曾豪駒，「第一場先發是什麼名字？」曾總笑回，「韓國的先發出來了嗎？我也想知道，還是我們交換一下，你去問一下，我再跟你說。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

之後這位韓國媒體說，「韓國是高永表，台灣是哪一位，你叫我查出名字後要告訴我。」曾豪駒回應，「確定嗎？」

「公布了！是1號，我發誓，高永表，1號，」韓國媒體再說，「是，我用祖宗三代發誓。那台灣是哪一位，你不是要告訴我嗎？」

曾豪駒回說，「有嗎？」韓媒再說，「有。」曾豪駒最後說，「我說等大會公布，大會確定了我們再說。」

昨天公布先發過程有發生插曲，韓國總教練柳仲逸在昨天下午台北大巨蛋練球時，曾告訴韓媒說，「記者會上會公布開幕戰先發投手。」

韓媒指出，中華隊與韓國隊原本同意在記者會上公布先發投手，但中華隊臨時改變主意。對此，韓國教頭柳仲逸只好在會後向韓媒透露，將派出高永表先發。KBO相關人士表示：「台灣方面突然表示『記者會上不要公開先發投手』。」

曾豪駒表示，「記者會上流程沒有公布先發投手，一切依照大會規定的時間公布。」在接近晚上8點前，官方才公布中華隊先發投手是林昱珉、韓國先發投手是高永表。

韓媒認為，根據12強賽規定，各隊先發投手要在前一場比賽結束後預告。對首場比賽的先發投手預告則沒有特別規定。雖然台灣的立場符合規定，但與國際賽首戰前一天公布先發投手的慣例有所差距。

韓國隊總教練柳仲逸對從記者會現場缺乏座椅，到中華隊臨時更改先發投手公布時程，有些不滿，會後向韓媒表示：「不知道為什麼要叫我們來。」

關鍵字： 12強世界12強棒球賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

2025經典賽資格賽確定台北大巨蛋開打！台灣賽程出爐

2025經典賽資格賽確定台北大巨蛋開打！台灣賽程出爐

拒公布先發、記者會混亂　韓媒透露柳仲逸怒了：何必叫我來

拒公布先發、記者會混亂　韓媒透露柳仲逸怒了：何必叫我來

大谷翔平再寫神紀錄！　3度勇奪銀棒獎追平鈴木一朗

大谷翔平再寫神紀錄！　3度勇奪銀棒獎追平鈴木一朗

快訊／12強開幕台韓戰確定完售　台北大巨蛋將滿場應援

快訊／12強開幕台韓戰確定完售　台北大巨蛋將滿場應援

日媒超狠打分：台灣只贏澳洲　世界第二竟成12強弱旅？

日媒超狠打分：台灣只贏澳洲　世界第二竟成12強弱旅？

韓媒批小孩任意闖球場、記者會混亂　棒協致歉說明

韓媒批小孩任意闖球場、記者會混亂　棒協致歉說明

勇士竄升NBA戰力榜第2　柯瑞「固定搭檔出爐」攻守都亮眼

勇士竄升NBA戰力榜第2　柯瑞「固定搭檔出爐」攻守都亮眼

12強日本武士隊輪值底定！阪神火球男預計對戰台灣先發

12強日本武士隊輪值底定！阪神火球男預計對戰台灣先發

快訊／1.4億大谷翔平50轟紀念球101揭幕！陳金鋒、張育成出席

快訊／1.4億大谷翔平50轟紀念球101揭幕！陳金鋒、張育成出席

快訊／12強中華隊公布開幕戰先發　旅美左投林昱珉銜命抗韓

快訊／12強中華隊公布開幕戰先發　旅美左投林昱珉銜命抗韓

慵懶女聲版《稻香》驚豔全場　她就是《體面》原唱！

熱門新聞

2025經典賽資格賽確定台北大巨蛋開打！台灣賽程出爐

拒公布先發、記者會混亂　韓媒透露柳仲逸怒了：何必叫我來

大谷翔平再寫神紀錄！　3度勇奪銀棒獎追平鈴木一朗

快訊／12強開幕台韓戰確定完售　台北大巨蛋將滿場應援

日媒超狠打分：台灣只贏澳洲　世界第二竟成12強弱旅？

韓媒批小孩任意闖球場、記者會混亂　棒協致歉說明

讀者回應

﻿

熱門新聞

1WBC資格賽大巨蛋開打！台灣賽程出爐

2記者會混亂　韓教頭火大：何必叫我來

3大谷翔平再寫神紀錄！　3度勇奪銀棒獎追平鈴木一朗

4快訊／12強開幕台韓戰確定完售

5台灣12強墊底弱隊　日媒超狠評比

最新新聞

1韓媒用祖宗三代發誓　詢問中華隊先發

2快訊／1.4億大谷翔平50轟紀念球101揭幕！

3小哈達威「被肘擊頭撞地」坐輪椅退場

4韓國宋成文球棒倒著擊球　美記者：從未見過

5台灣12強墊底弱隊　日媒超狠評比

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

陳柏清12強熱身賽兩戰都挨轟　教練團提點大膽攻擊好球帶

陳晨威雙安火燙開路添信心　首戰提防韓國長打

三上悠亞一日限定啦啦隊　大露美背+小蠻腰俏麗應援

【三上悠亞俏麗應援】一日限定職籃啦啦隊大露美背+小蠻腰

象迷湧台中挺兄弟封王！　峮峮透露「還不是引退時候」

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366