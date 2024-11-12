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勝騎士6局狂飆10K壓制美國奪勝投　委內瑞拉5比3奪第2勝

▲委內瑞拉先發投手統一獅勝騎士（（Mario Sanchez） 。（圖／翻攝自WBSC臉書）

▲委內瑞拉先發投手統一獅勝騎士（Mario Sanchez） 。（圖／翻攝自WBSC臉書）

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽A組預賽委內瑞拉與美國隊一戰，委內瑞拉由統一獅洋投勝騎士（Mario Sanchez）先發，6局只被1轟在內3支安打、飆出10次三振，失2分，但6局結束2比2平手時退場，委內瑞拉在6下攻進3分，9局上驚險守住滿壘危機，以5比3取勝，勝騎士拿下勝投。

A組預賽昨天結束後，6隊都是1勝1敗，今天委內瑞拉贏球取得2勝1敗、美國則是1勝2敗。

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勝騎士今天壓制美國隊火力，前2局未被敲出安打，投出3次三振，直到3局上二出局才被打出安打，隊友在3局下率先攻進1分領先。

4局上勝騎士被小熊3A百大新秀蕭（Matt Shaw）轟出左外野陽春砲失1分被追平。委內瑞拉在4局下靠卡斯提歐（Diego Castillo）的二壘安打再打進1分超前。

勝騎士在5局上飆出2次三振，讓美國隊三上三下；6局上被打到投手強襲安打被上到三壘，高飛犧牲打丟掉第2分再被扳平，最後用三振結束6局上，投完6局退場用74球，被3支安打、有10次三振、失2分。

委內瑞拉在6局下利用安打及保送，犧牲短打攻占二、三壘，再靠著安打打進超前1分，一、三壘有人時，卡斯提歐短打到捕手前，美國隊捕手傳二壘，但二壘卻無人防守，球傳到中外野，委內瑞拉再得1分，隨後再利用犧牲打攻下單局第3分。

美國隊在9局上一出局攻占滿壘，委內瑞拉投手再投出保送奉送1分，馬上換投效力3A的莫斯克達（Oddanier Mosqueda），馬上連飆2次三振，驚險守下勝利。

▲委內瑞拉勝美國 。（圖／翻攝自WBSC官網）

▲委內瑞拉勝美國 。（圖／翻攝自WBSC官網）

關鍵字： 12強世界12強棒球賽委內瑞拉美國勝騎士

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