勝騎士6局狂飆10K壓制美國奪勝投　委內瑞拉5比3奪第2勝

▲委內瑞拉先發投手統一獅勝騎士(Mario Sanchez) 。(圖/翻攝自WBSC臉書)

記者歐建智/綜合報導

世界12強棒球賽A組預賽委內瑞拉與美國隊一戰,委內瑞拉由統一獅洋投勝騎士(Mario Sanchez)先發,6局只被1轟在內3支安打、飆出10次三振,失2分,但6局結束2比2平手時退場,委內瑞拉在6下攻進3分,9局上驚險守住滿壘危機,以5比3取勝,勝騎士拿下勝投。

A組預賽昨天結束後,6隊都是1勝1敗,今天委內瑞拉贏球取得2勝1敗、美國則是1勝2敗。

勝騎士今天壓制美國隊火力,前2局未被敲出安打,投出3次三振,直到3局上二出局才被打出安打,隊友在3局下率先攻進1分領先。

4局上勝騎士被小熊3A百大新秀蕭(Matt Shaw)轟出左外野陽春砲失1分被追平。委內瑞拉在4局下靠卡斯提歐(Diego Castillo)的二壘安打再打進1分超前。

???????? This is Matt Shaw's world; we are just living it!#Premier12 || @Premier12 | @USABaseball pic.twitter.com/Pk4ovXTjSJ