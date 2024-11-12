NBA史上第8支！騎士開季12連勝　米歇爾轟36分大秀360度上籃

記者游郁香／綜合報導

騎士本季的「不敗神話」還在持續，他們今(12)日到芝加哥作客，儘管第3節曾9分落後，最終仍在「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)單場猛轟36分、8籃板、4抄截帶領下，以119比113將連勝紀錄推進到第12場，成為NBA史上第8支達成此紀錄的球隊，前一支是2015-16賽季開季24連勝的勇士。

▲騎士頭號得分手米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

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NBA本季唯一不敗隊伍騎士此戰來到公牛主場踢館，克里夫蘭頭號得分手米歇爾上半場就攻下25分、5籃板和2抄截，包辦5顆三分球，他還在次節中段完成華麗的360度上籃，引起一陣驚呼。

Another look at Donovan Mitchell's incredible 360 layup ????️



So smooth!pic.twitter.com/7dgfxFQxww https://t.co/h9E6saNEIT — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 12, 2024

前2節打完，騎士先發5虎得分全上雙，取得67比66、1分領先。公牛第3節吹起反攻的號角，一度在24歲小將多桑姆(Ayo Dosunmu)節末命中兩罰後，取得9分反超，不過克里夫蘭隨即回敬一波11比2反擊止血。騎士在此節最後6分鐘展現防守強度，只讓對手命中2球，帶著95比92、3分領先進入決勝節。

THE CAVS ARE THE EIGHTH TEAM IN NBA HISTORY TO START A SEASON 12-0‼️ pic.twitter.com/uQmnCtRBmt — NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 12, 2024

公牛末節一度靠著「灌籃王」拉文(Zach LaVine)的中距離跳投將比數扳成106平，但騎士總有人跳出來回應，莫布利(Evan Mobley)完成了一次輕鬆的「空中接力」灌籃，隨後米歇爾快攻上籃得手，一波9比2攻勢奠定勝基，終場就以119比113將連勝紀錄推進到第12場，成為NBA史上第8支達成此紀錄的球隊。

米歇爾此戰攻下36分、8籃板，三分球16投7中；主控賈蘭德(Darius Garland)貢獻17分、5助攻；莫布利得到15分、11籃板的雙十數據。

騎士是自2015-16賽季的勇士以來，首支開季取得12勝0敗的NBA隊伍，當年的宇宙勇最終豪取73勝9敗，但在總冠軍賽輸給騎士。另外，騎士也是繼1996-97賽季的公牛(69勝13敗)後，首支達成開季12連勝的東區球隊。

▲騎士頭號得分手米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）