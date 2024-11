NBA史上第8支！騎士開季12連勝　米歇爾轟36分大秀360度上籃

記者游郁香/綜合報導

騎士本季的「不敗神話」還在持續,他們今(12)日到芝加哥作客,儘管第3節曾9分落後,最終仍在「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)單場猛轟36分、8籃板、4抄截帶領下,以119比113將連勝紀錄推進到第12場,成為NBA史上第8支達成此紀錄的球隊,前一支是2015-16賽季開季24連勝的勇士。

▲騎士頭號得分手米歇爾。(圖/達志影像/美聯社)

NBA本季唯一不敗隊伍騎士此戰來到公牛主場踢館,克里夫蘭頭號得分手米歇爾上半場就攻下25分、5籃板和2抄截,包辦5顆三分球,他還在次節中段完成華麗的360度上籃,引起一陣驚呼。

Another look at Donovan Mitchell's incredible 360 layup ????️ So smooth! pic.twitter.com/7dgfxFQxww https://t.co/h9E6saNEIT

前2節打完,騎士先發5虎得分全上雙,取得67比66、1分領先。公牛第3節吹起反攻的號角,一度在24歲小將多桑姆(Ayo Dosunmu)節末命中兩罰後,取得9分反超,不過克里夫蘭隨即回敬一波11比2反擊止血。騎士在此節最後6分鐘展現防守強度,只讓對手命中2球,帶著95比92、3分領先進入決勝節。

THE CAVS ARE THE EIGHTH TEAM IN NBA HISTORY TO START A SEASON 12-0‼️ pic.twitter.com/uQmnCtRBmt