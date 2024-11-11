U18曾5連投！金澤延12強再來台當韓國「忙內」談經驗成長

▲金澤延去年U18世界盃賽後找林維恩合照。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

回到熟悉的天母棒球場，去年U18世界盃韓國「5連投」引關注的金澤延，今年成為12強韓國隊19歲的「忙內」，是最年輕的投手，他認為最大成長是累積經驗。

歷經首個韓職球季，出賽60場，拿下19次救援成功、防禦率2.08，被視為新人王大熱門。金澤延說：「不管怎樣的困難都經歷過，思考要怎樣去解決、對戰打者要攻擊什麼位置、怎樣抓打者。」

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韓國在10日最後一場熱身賽對戰味全龍，動用12名投手，金澤延排第11任，8局1出局時登板，先以一壘飛球解決劉基鴻，再被李展毅擊出安打，讓郭天信擊出滾地球，投0.2局，被敲1支安打無失分。

金澤延透露：「去年來過這個球場，對投手丘不會不習慣，根據情況投出好球，雖然被安打但守下來感覺不錯。不管是球速、球的力量或平衡感都漸入佳境，朝著正式比賽準備。」他仍認為此次登板尚未達到百分百，四縫線速球需要再調整。

談到身為「忙內」與很多投手一起比賽的感覺，金澤延表示：「大家投球都有實力，很可靠。作為年輕的選手，有這麼多值得信任的學長，不管什麼時候上場都不會有壓力，有不懂的時候，也會互相請教。」

12強韓國隊擁有「牛棚海」，5位終結者齊聚，鄭海英為起亞虎守住勝利，全年累計31次救援成功，LG劉泳澯26次救援、KT巫師朴永賢25次救援、斗山熊金澤延19次救援、SSG趙秉玹12次救援。金澤延表示：「我覺得（朴）永賢哥會是終結者，在比賽中很有壓制力，球威最好的投手應該要擔任終結者。」