夢想家元老吳松蔚退休儀式　感性道別：這裡是我心中永遠的家

▲夢想家今日替吳松蔚舉行退休儀式。（圖／夢想家提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

福爾摩沙夢想家今(10日)於台中洲際迷你蛋迎戰新北國王，同時也於本場比賽進行吳松蔚引退儀式，邀請到吳松蔚的貴人教練謝玉娟以及家人們到現場感性致詞。

夢想家球團為元老級球員吳松蔚舉行了一場特別而溫馨的引退儀式，向這位自創隊以來7年如一日全心付出的老將致敬。吳松蔚穩定的外線、精湛的防守，以及在場上無畏拚搏的精神，成為球隊不可或缺的支柱。他的存在不僅帶動了隊友，也深深感染了無數球迷，陪伴著夢想家一路成長。

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吳松蔚致詞時感性地說，「首先還是很謝謝各位球迷的支持，從第一年到最後一年，都待在夢想家，這裡對我來說不僅僅是球隊，更是我心中的家。感謝球團和球迷這麼多年來的支持，今天的回憶會永遠留在我心中。」一句句真摯的話語道出了他對夢想家的深厚情感，也讓在場的球迷潸然淚下。

夢想家這一戰第2節就拉開分差，靠著一波11比2攻勢，將領先擴大到雙位數，包含馬建豪的兩顆三分球，迫使國王喊出暫停，上半場結束以48比34取得14分領先。

易籃後，國王隊嘗試縮小比分差距，但是夢想家在貝奇單節10分帶領下，3節打完還是取得雙位數領先。決勝第4節，雖然一度被追近至個位數分差，不過夢想家的防守能量持續給足壓力，讓國王整場比賽三分球26投4中，命中率不到兩成，夢想家最終就以87比76獲勝，拉出3連勝以5勝1敗位居聯盟龍頭。

夢想家教練皮爾曼(Jamie Pearlman)表示，「我們這一場防守地更好，有破壞國王的進攻節奏，球員執行力也做得很好。」他也誇讚馬建豪的防守非常出色，利用身體條件與臂展，限制林書豪的進攻表現。