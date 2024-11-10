運動雲

>

夢想家元老吳松蔚退休儀式　感性道別：這裡是我心中永遠的家

▲▼夢想家今日替吳松蔚舉行退休儀式。（圖／夢想家提供）

▲夢想家今日替吳松蔚舉行退休儀式。（圖／夢想家提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

福爾摩沙夢想家今(10日)於台中洲際迷你蛋迎戰新北國王，同時也於本場比賽進行吳松蔚引退儀式，邀請到吳松蔚的貴人教練謝玉娟以及家人們到現場感性致詞。

夢想家球團為元老級球員吳松蔚舉行了一場特別而溫馨的引退儀式，向這位自創隊以來7年如一日全心付出的老將致敬。吳松蔚穩定的外線、精湛的防守，以及在場上無畏拚搏的精神，成為球隊不可或缺的支柱。他的存在不僅帶動了隊友，也深深感染了無數球迷，陪伴著夢想家一路成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳松蔚致詞時感性地說，「首先還是很謝謝各位球迷的支持，從第一年到最後一年，都待在夢想家，這裡對我來說不僅僅是球隊，更是我心中的家。感謝球團和球迷這麼多年來的支持，今天的回憶會永遠留在我心中。」一句句真摯的話語道出了他對夢想家的深厚情感，也讓在場的球迷潸然淚下。

▲▼夢想家今日替吳松蔚舉行退休儀式。（圖／夢想家提供）

夢想家這一戰第2節就拉開分差，靠著一波11比2攻勢，將領先擴大到雙位數，包含馬建豪的兩顆三分球，迫使國王喊出暫停，上半場結束以48比34取得14分領先。

易籃後，國王隊嘗試縮小比分差距，但是夢想家在貝奇單節10分帶領下，3節打完還是取得雙位數領先。決勝第4節，雖然一度被追近至個位數分差，不過夢想家的防守能量持續給足壓力，讓國王整場比賽三分球26投4中，命中率不到兩成，夢想家最終就以87比76獲勝，拉出3連勝以5勝1敗位居聯盟龍頭。

夢想家教練皮爾曼(Jamie Pearlman)表示，「我們這一場防守地更好，有破壞國王的進攻節奏，球員執行力也做得很好。」他也誇讚馬建豪的防守非常出色，利用身體條件與臂展，限制林書豪的進攻表現。

▲▼夢想家今日替吳松蔚舉行退休儀式。（圖／夢想家提供）

關鍵字： TPBL福爾摩沙夢想家吳松蔚

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

看完大谷翔平打擊球迷就離開！弗里曼和貝茲自嘲：我們不重要

看完大谷翔平打擊球迷就離開！弗里曼和貝茲自嘲：我們不重要

李多慧環島遭跟蹤偷拍驚魂　味全龍即刻關切發布聲明！

李多慧環島遭跟蹤偷拍驚魂　味全龍即刻關切發布聲明！

佛斯特結束7年台灣旅程 攜家返美展開新生涯

佛斯特結束7年台灣旅程 攜家返美展開新生涯

古林睿煬12強賽前請吃麻辣鍋　韓國投手郭斌最愛油條直呼：好吃！

古林睿煬12強賽前請吃麻辣鍋　韓國投手郭斌最愛油條直呼：好吃！

冬季聯盟中職分兩隊　球員陣容正式揭曉

冬季聯盟中職分兩隊　球員陣容正式揭曉

道奇搶佐佐木朗希有8大優勢　美媒提及大谷翔平、山本由伸

道奇搶佐佐木朗希有8大優勢　美媒提及大谷翔平、山本由伸

中華隊每位打者都危險　裴瑞茲打12強「夢想成真」

中華隊每位打者都危險　裴瑞茲打12強「夢想成真」

兄弟讓德保拉休息不打12強　威能帝隨隊有機會參賽

兄弟讓德保拉休息不打12強　威能帝隨隊有機會參賽

人氣女神三上悠亞台籃初體驗應援　夢想家商品大賣150萬台幣

人氣女神三上悠亞台籃初體驗應援　夢想家商品大賣150萬台幣

前大聯盟464轟重砲來台　克魯茲踏進大巨蛋「好漂亮」

前大聯盟464轟重砲來台　克魯茲踏進大巨蛋「好漂亮」

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

熱門新聞

看完大谷翔平打擊球迷就離開！弗里曼和貝茲自嘲：我們不重要

李多慧環島遭跟蹤偷拍驚魂　味全龍即刻關切發布聲明！

佛斯特結束7年台灣旅程 攜家返美展開新生涯

古林睿煬12強賽前請吃麻辣鍋　韓國投手郭斌最愛油條直呼：好吃！

冬季聯盟中職分兩隊　球員陣容正式揭曉

道奇搶佐佐木朗希有8大優勢　美媒提及大谷翔平、山本由伸

讀者回應

﻿

熱門新聞

1看大谷翔平就走！弗里曼自嘲不重要

2李多慧遭跟蹤　味全龍即刻關切

3兄弟外籍教練結束7年台灣旅程！

4古林睿煬請客麻辣鍋　郭斌最愛油條

5冬盟中職分兩隊　球員陣容揭曉

最新新聞

1林書豪14投3中自責打得很糟

2丁聖儒締TPBL首個大三元

3夢想家元老吳松蔚退休儀式　感性道別

4林家正7局陽春砲　中華5比3樂天

5中南美球員浪漫　林岳平：搭節奏

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

象迷湧台中挺兄弟封王！　峮峮透露「還不是引退時候」

詹子賢封王遊行談FA決定　坦言：想照自己的心走

峮峮首度在大巨蛋跳炸裂 場邊應援比手指愛心超甜！

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

【女神誰與爭鋒】 #趙娟週 #林瑟七 賣力應援嗨翻小巨蛋 你Pick誰呢？

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366