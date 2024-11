梅西進球仍難救球隊　邁阿密國際MLS季後賽首輪爆冷出局

▲梅西(Lionel Messi)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今(10日)美國職業足球大聯盟進行季後賽焦點戰,東區榜首、阿根廷名將梅西(Lionel Messi)率領的邁阿密國際以2比3爆冷不敵亞特蘭大聯,季後賽首輪就遭淘汰出局,在令人錯愕的結果中為這個賽季畫下不完美的句點。

| Inter Miami and Lionel Messi have been eliminated by Atalanta United! To be precise, Inter Miami lost 2-3 to Atalanta United in the playoffs. pic.twitter.com/WMFBYXmGES

先前邁阿密國際在主場的季後賽首戰中,以2比1戰勝亞特蘭大聯,但在G2於亞特蘭大的主場中,邁阿密國際慘遭滑鐵盧,以1比2吞敗,迫使雙方在今天舉行「Win or go home」的生死戰G3。

儘管羅哈斯(Matías Rojas)在上半場第17分鐘為邁阿密國際率先進球先馳得點,但亞特蘭大聯前鋒蒂亞雷(Jamal Thiaré)在兩分鐘後迅速回進助隊扳平;兩分鐘後蒂亞雷再進一球,亞特蘭大聯反超比分,2比1領先並進入中場休息。

Here's your quick rundown of Match Day 3 in Fort Lauderdale with @ATLUTD knocking out #InterMiamiCF in the #MLSCupPlayoffs@OSGNelson has reaction from Rob Valentino, Jamal Thiare, Brad Guzan, and Dax McCartyhttps://t.co/PGUALFjed4