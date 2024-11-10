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梅西進球仍難救球隊　邁阿密國際MLS季後賽首輪爆冷出局

▲梅西（Lionel Messi）。（圖／路透）

▲梅西（Lionel Messi）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

今（10日）美國職業足球大聯盟進行季後賽焦點戰，東區榜首、阿根廷名將梅西（Lionel Messi）率領的邁阿密國際以2比3爆冷不敵亞特蘭大聯，季後賽首輪就遭淘汰出局，在令人錯愕的結果中為這個賽季畫下不完美的句點。

先前邁阿密國際在主場的季後賽首戰中，以2比1戰勝亞特蘭大聯，但在G2於亞特蘭大的主場中，邁阿密國際慘遭滑鐵盧，以1比2吞敗，迫使雙方在今天舉行「Win or go home」的生死戰G3。

儘管羅哈斯（Matías Rojas）在上半場第17分鐘為邁阿密國際率先進球先馳得點，但亞特蘭大聯前鋒蒂亞雷（Jamal Thiaré）在兩分鐘後迅速回進助隊扳平；兩分鐘後蒂亞雷再進一球，亞特蘭大聯反超比分，2比1領先並進入中場休息。

「上半場有一個非常明顯的點球，蘇亞雷斯（Luis Suarez）的射門打在對方手上，裁判卻連回看都沒有，對我來說這是決定性的判罰，」邁阿密國際主帥馬蒂諾（Gerardo Martino）回憶上半場爭議情況時表示，同時抱怨裁判在亞特蘭大聯進球前未暫停比賽。

邁阿密國際在34場例行賽中攻進79球，其中梅西與蘇亞雷斯各進20球，下半場第65分鐘梅西利用頭球幫助球隊扳平比數；然而防守漏洞問題始終環繞這場比賽，第76分鐘亞特蘭大聯中場球星斯利茲（Bartosz Sliz）的致勝球最終就讓邁阿密國際2比3爆冷止步於季後賽首輪。

「如果你想想去年十一月我們的處境，顯然在俱樂部層面我們有了進步，不僅僅是球隊本身，但如果想到我們對這次季後賽的期望，顯然我們差距太大。」馬蒂諾說道。

梅西本賽季在邁阿密國際的總薪資為2044萬6667美元（約新台幣6.59億），比亞特蘭大聯全隊的薪資還多了約500萬美元，邁阿密國際今年在薪資上的支出為聯盟最高的4170萬美元（約新台幣13.44億）。根據梅西與邁阿密國際的合約，梅西還會在球隊待一個賽季。

「我實際上不知道梅西在這個聯盟的時間有多少，」馬蒂諾提及梅西時最後表示，「時間當然會過去，但我不敢說會這麼短，如果你看看這段旅程的開端，我認為俱樂部的進步是顯著的，與去年十月的最後一場比賽相比，今天的季後賽第三場以及我們未能晉級的這種苦澀，顯示了俱樂部的目標已經改變，我認為明年沒有理由不繼續努力。」

關鍵字： 足球美足聯梅西邁阿密國際

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