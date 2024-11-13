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快訊／1.4億大谷翔平50轟紀念球101揭幕！陳金鋒、張育成出席

▲▼大谷翔平50轟全壘打球在101展覽 。（圖／黃國霖攝）

▲▼大谷翔平50轟全壘打球在101展覽 。（圖／黃國霖攝）

記者楊舒帆／台北報導

台北101觀景台即日起至2025年3月2日推出「夢想高飛」特展，展出大谷翔平在2024賽季創下的「50轟50盜」紀念球。這顆以1.4億元售出的珍貴球具由優式資本無償借展，特別邀請前旅美球興陳金鋒與張育成出席。

除了「50/50紀念球」，特展還展出大谷翔平的棒球衣和棒球帽，以及台灣棒球名人堂協會提供的陳金鋒、王建民簽名收藏品。 開幕記者會邀請交通部長陳世凱、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之等貴賓出席。特別來賓包括富邦悍將總教練陳金鋒及旅美好手張育成，分享他們的追夢經歷。

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▲▼大谷翔平50轟全壘打球在101展覽 。（圖／黃國霖攝）

台北101董事長賈永婕表示，50/50紀念球象徵突破極限的精神，與台北101追求創新卓越的理念相符。特展期間，台北101與星宇航空合作推出限量「夢想登機證」，並由BenQ提供雷射投影技術，將風阻尼球投影成巨型棒球。

為實踐企業社會責任，台北101捐出200萬元，目前已與企業共同募集800萬元，用於支持基層棒球發展及偏鄉兒童教育。優式資本除借出紀念球，還購買100萬元觀景台票券供公益團體使用。 特展門票可於台北101官網預購。89樓禮品店另設有MLB洛杉磯道奇隊快閃店，提供限定商品。

▲▼大谷翔平50轟全壘打球在101展覽 。（圖／黃國霖攝）

▲▼大谷翔平50轟全壘打球在101展覽 。（圖／黃國霖攝）

▲▼大谷翔平50轟全壘打球在101展覽 。（圖／黃國霖攝）

關鍵字： 大谷翔平台北101特展球具名人簽名

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