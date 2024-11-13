韓國隊長宋成文球棒倒著打擊練習　美國記者驚訝：從未見過

▲韓國隊總教練柳仲逸率隊到大巨蛋練球 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽B組預賽今天晚上開打，韓國隊昨天到台北大巨蛋練球，隊長宋成文的打擊練習方式，讓美國大聯盟官網記者摩洛西 （John Morosi）大開眼界，在社群平台發文，「我以前從未見過這樣的事情。」

摩洛西在「X」發布宋成文打擊練習的影片，宋成文站在打擊網前進行拋球的擊球，乍看之下似乎是熟悉的打擊練習場景，但仔細一看，宋成文握住的不是球棒的握把部分，而是球棒的頭部。他把球擊得漂亮地飛進網內，但也有幾次擊球失誤，球飛出了網外。

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看到這個奇異的景象，摩洛西發文說，「感謝韓國隊隊長宋成文，讓教會我們倒著打擊練習是有價值。真的，看他的棒子。他握住的是棒子的頭部！我看棒球多年，但從未見過這樣的事情。」

宋成文今年28歲此次韓國隊隊長，同時首次被選入國手，今年在培證英雄表現出色，打出19支全壘打、104分打點，打擊率.340。