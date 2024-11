韓國隊長宋成文球棒倒著打擊練習　美國記者驚訝：從未見過

▲韓國隊總教練柳仲逸率隊到大巨蛋練球 。(圖/記者楊舒帆攝)

記者歐建智/綜合報導

世界12強棒球賽B組預賽今天晚上開打,韓國隊昨天到台北大巨蛋練球,隊長宋成文的打擊練習方式,讓美國大聯盟官網記者摩洛西 (John Morosi)大開眼界,在社群平台發文,「我以前從未見過這樣的事情。」

摩洛西在「X」發布宋成文打擊練習的影片,宋成文站在打擊網前進行拋球的擊球,乍看之下似乎是熟悉的打擊練習場景,但仔細一看,宋成文握住的不是球棒的握把部分,而是球棒的頭部。他把球擊得漂亮地飛進網內,但也有幾次擊球失誤,球飛出了網外。

看到這個奇異的景象,摩洛西發文說,「感謝韓國隊隊長宋成文,讓教會我們倒著打擊練習是有價值。真的,看他的棒子。他握住的是棒子的頭部!我看棒球多年,但從未見過這樣的事情。」

宋成文今年28歲此次韓國隊隊長,同時首次被選入國手,今年在培證英雄表現出色,打出19支全壘打、104分打點,打擊率.340。

Thank you, ???????? captain Sung-mun Song, for teaching me that there’s value in upside-down batting practice. Seriously. Look at his bat. He’s holding it by the barrel! I watch a lot of baseball. I’d never seen this before. ⁦@MLBNetwork⁩ ⁦@BRWalkoff⁩ @Premier12 pic.twitter.com/EBXBKnlFBj