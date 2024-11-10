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看大谷翔平打完球迷就離開！弗里曼和貝茲自嘲：我們不重要

▲▼ 弗利曼（Freddie Freeman ） 。（圖／路透）

▲弗里曼（Freddie Freeman ） 。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

世界大賽MVP弗里曼（Freddie Freeman）在世界大賽結束後，上Podcast節目討論今年以10年7億美元（1067億日圓）超大合約加盟的大谷翔平。作為隊友的他深刻感受到「翔平真的是世界級的超級巨星」。弗里曼還提到與貝茲（Mookie Betts）討論過，看過大谷翔平打完就會有一票球迷走光的情況，還自嘲「看來我們不重要。」

在美國Podcast節目「New Heights」中，當主持人問到「大谷第一次來洛杉磯時，情況有多瘋狂？你感覺公眾關注度提高了嗎？」弗里曼回憶道：「啊，當我第一次來春訓時，翔平已經到了。我已經在道奇打了兩年，但當我停車時，大概有100台攝影機在拍攝每一輛進入停車場的車。」

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「雖然大多是日本媒體，但他們並不知道哪輛車載著翔平和山本（由伸）。整個賽季下來，我從未見過這麼多攝影機。無論他去哪裡都是如此。」

在例行賽期間，打線經常排為第一棒大谷翔平、第二棒貝茲（Mookie Betts）、第三棒弗里曼的「MVP三人組」。弗里曼表示：「有一次我和Mookie（貝茲）都笑了，假設翔平在第八或第九局完成最後一個打席，就會有15,000人站起來離場。就好像在說『翔平打完了就行了』。我和Mookie就說『天啊，看來我們根本不重要啊』（笑）。就是這種感覺。無論我們去哪裡，人們都只想看他。」

不過弗里曼表示「這也是理所當然的」，「他達成了50-50（50轟及50次盜壘），還是首位擔任指定打擊就拿下MVP的選手。這真是令人難以置信。別忘記的是，他還動了手肘手術正在復健。而且明年他還要投球呢。」作為隊友，他大力讚嘆大谷的「價值」。

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