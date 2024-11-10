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重光盃少棒賽開幕　周思齊：希望光復學弟能讓「周董加碼」

▲花蓮光復教練王國華（中）在比賽時提點球員。（圖／陳重光文教基金會提供）

▲花蓮光復教練王國華（中）在比賽時提點球員。（圖／陳重光文教基金會提供）

體育中心／綜合報導

第16屆重光盃全國少棒錦標賽9日於台北市新生公園棒球場開幕，今年依舊維持32隊規模，甫自中華職報退役的前中信兄弟球星「周董」周思齊以球芽基金創辦人身分與會，特地勉勵自己花蓮縣光復國小學弟，期待他們能打出好成績。

周思齊長年與重光盃合作，認為這裡已是他的家，「主辦人陳炳甫是我的大哥，這裡的人我也都很熟悉，希望這個比賽可以繼續下去，只要需要我在，我就會在。」

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重光盃主辦人是財團法人陳重光文教基金會董事長陳炳甫，他表示相當感謝周思齊每年都來送祝福，「優秀的球員很多，令人敬佩的比較少，希望小朋友未來行有餘力，也能像周董一樣，做很多對社會有益的事。」

重光盃今年因青年公園棒球場整修，主賽場移師至新生棒球場，讓周思齊很有感觸，「真的很巧，我小時候常來這裡比賽，是充滿回憶的地方。」

母校花蓮光復首度受邀與會，讓周思齊終於盼到他的小學弟，他承諾如果大家打出好成績就會送球具，「學長私心多給你們一點鼓勵，如果進四強，學長一定加碼。」他笑說。

雖有學長加持，光復首戰3：14不敵新竹市東園國小，隊史首勝再等等。教練王國華表示偏鄉球隊招生不易，「人家是派五、六年級出來打，我們是一到六年級都得上戰場，有點殘酷，但就當作學經驗。」

光復吳定謙今天有一支二壘安打，五年級但身高還不到140公分的他身手靈活，不僅鎮守游擊大關，還經常提醒隊友補位，努力向團隊至上的周思齊看齊，「今天有看到學長，本人跟電視上不太一樣，很帥，很親切。」

重光盃傳統的「賽外活動」今年安排大家去台北市兒童新樂園，而王國華過去是花蓮縣富源國小教練，已是本賽事的「老朋友」，深知大會用心，「我還沒跟他們說可以去玩，我相信他們會很開心。感謝主辦單位一直以來的堅持，讓我們鄉下孩子可以見見世面。」

另一場比賽，台中市大仁國小靠著曾子洆、徐正群、郭朕安等三人聯手投出「無安打」，以14：0力克新北市興穀國小，當中先發投手曾子洆還是個「左右開弓」的奇才——不是打擊，是投球。

「我天生左撇子，吃飯、寫字都用左手，但小時候喜歡右手手套，就叫爸爸買一個給我，我用右手丟。後來才知道左手在棒球場上的好處，就變成當投手用左手，守備的時候用右手，這樣我每個位子都可以去。」曾子洆說。

曾子洆不只口條很好，把複雜的事情解釋的很清楚，他也知道要感謝教練劉睿成，「教練很開明，讓我可以在場上做自己，很謝謝他，我會繼續努力。」

2006年就到基層服務的劉睿成笑說，曾子洆的情況確實連他都很少見，「當時我心想，一般教練通常會要他專心練左手，但這樣就會把他限制在投手、一壘跟外野，既然他有心要挑戰，教練就是幫助他。」

完成此役無安打「最後一哩路」的郭朕安是前兩位投手的五年級學弟，單局3K終結比賽。他賽後萌笑說自己並不知道紀錄，「教練要我放心丟，投給他們打，比賽結束才知道這件事。」

▲花蓮光復吳定謙（右）靈活運用戰術，製造跑者困擾。（圖／陳重光文教基金會提供）

▲花蓮光復吳定謙（右）靈活運用戰術，製造跑者困擾。（圖／陳重光文教基金會提供）

關鍵字： 重光盃少棒光復國小曾子洆周思齊

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